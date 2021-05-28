Николай Басков и Ирина Воронова стали партнерами в клипе на песню «Забывай»

просмотров: 184

В нем он сыграл героя, переживающего расставание с возлюбленной. Его партнером по площадке стала актриса Ирина Воронова. Режиссером клипа выступил Сергей Ткаченко, снявший для звезд отечественной и зарубежной поп-музыки свыше 200 клипов.Николай Басков поблагодарил Ирину Воронову за возможность совместной работы, выразив надежду, что романтическое видео равнодушным никого не оставит. Актриса также поделилась впечатлениями на своей странице в Инстаграме, признавшись, что в работу над клипом «Забывай» вложила всю душу.Поклонницы Николая Баскова высоко оценили новый образ своего кумира, приветствуя его преображение. Многие из них назвали Николая настоящим, красивым, подчеркнув, что песня очень классная и отличается от прежних работ, а сильный голос певца будоражит душу.Ирина Воронова не только актриса – она руководит студией IRSNA media», продюсируя различные проекты. Так, в конце 2021 года на экраны выйдет фильм «Прямой эфир» режиссера Карена Оганисяна, где Ирина выступает «играющим кинотренером».