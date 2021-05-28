Николай Басков и Ирина Воронова стали партнерами в клипе на песню «Забывай»
Николай Басков выпустил новый клип на песню «Забывай».
В нем он сыграл героя, переживающего расставание с возлюбленной. Его партнером по площадке стала актриса Ирина Воронова. Режиссером клипа выступил Сергей Ткаченко, снявший для звезд отечественной и зарубежной поп-музыки свыше 200 клипов.
Николай Басков поблагодарил Ирину Воронову за возможность совместной работы, выразив надежду, что романтическое видео равнодушным никого не оставит. Актриса также поделилась впечатлениями на своей странице в Инстаграме, признавшись, что в работу над клипом «Забывай» вложила всю душу.
Поклонницы Николая Баскова высоко оценили новый образ своего кумира, приветствуя его преображение. Многие из них назвали Николая настоящим, красивым, подчеркнув, что песня очень классная и отличается от прежних работ, а сильный голос певца будоражит душу.
Ирина Воронова не только актриса – она руководит студией IRSNA media», продюсируя различные проекты. Так, в конце 2021 года на экраны выйдет фильм «Прямой эфир» режиссера Карена Оганисяна, где Ирина выступает «играющим кинотренером».