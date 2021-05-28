28 Мая 2021 ПЯТНИЦА
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Утверждены зоны охраны для дома, где жил Лев Кассиль

Новости
Утверждены зоны охраны для дома, где жил Лев Кассиль

Постановлением Правительства Саратовской области утверждены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил писатель Л.А.Кассиль, 1918-1921 гг.». Здание находится в Энгельсе, ул. Льва Кассиля, 42.

Охранная зона установлена в целях сохранности визуального восприятия памятника. Согласно документу, она располагается на территории общего пользования, то есть на отрезке улицы Льва Кассиля, а также на части городского квартала в границах улиц: Льва Кассиля, Петровская, Горького и пл. Свободы. Охранная зона, в том числе, включает в себя территорию объекта культурного наследия.

Постановлением разрешается снос некапитальных строений, благоустройство, установка уличной мебели, урн, цветочниц, малых архитектурных форм из дерева, камня или металла. Запрещается размещение некапитальных и строений, установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на фасадах и кровлях зданий, выходящих на территории общего пользования.