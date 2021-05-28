Утверждены зоны охраны для дома, где жил Лев Кассиль

просмотров: 66

Охранная зона установлена в целях сохранности визуального восприятия памятника. Согласно документу, она располагается на территории общего пользования, то есть на отрезке улицы Льва Кассиля, а также на части городского квартала в границах улиц: Льва Кассиля, Петровская, Горького и пл. Свободы. Охранная зона, в том числе, включает в себя территорию объекта культурного наследия.Постановлением разрешается снос некапитальных строений, благоустройство, установка уличной мебели, урн, цветочниц, малых архитектурных форм из дерева, камня или металла. Запрещается размещение некапитальных и строений, установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на фасадах и кровлях зданий, выходящих на территории общего пользования.