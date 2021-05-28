ПФР: У жителей региона, впервые устраивающихся на работу в 2021 году, сведения о трудовой деятельности будут формироваться только в электронной трудовой книжке

просмотров: 136

Какие данные содержатся в электронной трудовой книжке (ЭТК)?· Места и периоды работы.· Должность (специальность, профессия).· Квалификация (разряд, класс, категория).· Вид выполняемой работы.· Даты приема и увольнения, перевода на другую работу.· Основания для прекращения трудового договора.· Персональные данные.Сведения из ЭТК можно получить следующими способами: · Через портал Госуслуг www.gosuslugi.ru · Через «Личный кабинет» на сайте ПФР www.pfr.gov.ru· Лично в клиентской службе ПФР, МФЦ· У работодателя.Электронный документ является юридически значимым, заверен электронной подписью. Работодатель может выдавать работнику данные только за периоды работы у него на предприятии. За периоды работы у других работодателей – нет, так как доступ к таким данным у него отсутствует.Обратите внимание! Для того, чтобы на «Госуслугах» и на сайте ПФР получить сведения из ЭТК, необходимо заказать «Выписку из электронной трудовой книжки».Если же гражданин хочет проверить, уплачиваются ли страховые взносы в счет будущей страховой пенсии, то в этом случае следует заказать «Извещение о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР». Этот документ представляет собой таблицу с суммами страховых взносов, уплаченных всеми работодателями в ПФР.