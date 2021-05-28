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ПФР: У жителей региона, впервые устраивающихся на работу в 2021 году, сведения о трудовой деятельности будут формироваться только в электронной трудовой книжке

Новости
ПФР: У жителей региона, впервые устраивающихся на работу в 2021 году, сведения о трудовой деятельности будут формироваться только в электронной трудовой книжке

У жителей региона, впервые устраивающихся на работу в 2021 году, сведения о трудовой деятельности будут формироваться только в электронной трудовой книжке.

Какие данные содержатся в электронной трудовой книжке (ЭТК)?

· Места и периоды работы.

· Должность (специальность, профессия).

· Квалификация (разряд, класс, категория).

· Вид выполняемой работы.

· Даты приема и увольнения, перевода на другую работу.

· Основания для прекращения трудового договора.

· Персональные данные.

Сведения из ЭТК можно получить следующими способами: · Через портал Госуслуг www.gosuslugi.ru · Через «Личный кабинет» на сайте ПФР www.pfr.gov.ru

· Лично в клиентской службе ПФР, МФЦ

· У работодателя.

Электронный документ является юридически значимым, заверен электронной подписью. Работодатель может выдавать работнику данные только за периоды работы у него на предприятии. За периоды работы у других работодателей – нет, так как доступ к таким данным у него отсутствует.

Обратите внимание! Для того, чтобы на «Госуслугах» и на сайте ПФР получить сведения из ЭТК, необходимо заказать «Выписку из электронной трудовой книжки».

Если же гражданин хочет проверить, уплачиваются ли страховые взносы в счет будущей страховой пенсии, то в этом случае следует заказать «Извещение о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР». Этот документ представляет собой таблицу с суммами страховых взносов, уплаченных всеми работодателями в ПФР.