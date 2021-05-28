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В Пушкинской библиотеке пройдет праздник Детства

Новости
В Пушкинской библиотеке пройдет праздник Детства

День защиты детей, 1 июня, можно поистине назвать вторым (после дня библиотекаря) профессиональным праздником Областной библиотеки для детей и юношества имени А.С. Пушкина.

Ведь Детство – это предмет изучения и восхищения детской библиотеки. Для любимых читателей сотрудники Пушкинки подготовили серию интересных и ярких мероприятий, которые пройдут 1 июня на нескольких площадках библиотеки и даже в одном из районов области - Ровенском. Там 1 июня в 11 часов на главной площади начнется фестиваль «Галактика приключений», организатором которого выступит Центральная детская библиотека Ровенского района. Будут представлены различные тематические площадки для игры и творчества. Сотрудники Пушкинской библиотеки познакомят детей с увлекательными и необычными 3D-книгами, герои которых «оживают» с помощью специальной программы на планшете. А главным подарком ровенской детворе станет встреча с известным саратовским поэтом и писателем – Евгением Грачевым.

На площадках Пушкинской библиотеки в Саратове также развернутся интересные мероприятия. Полюбившиеся малышам веселые клоуны Клепа и Ириска (герои проекта «Забавные истории Клепы и Ириски»), в развлекательно-игровой программе «Маленькие дети на большой планете», проведут интересные конкурсы про лето и каникулы, а также вовлекут детей в смешные театрализованные сценки.

В большой познавательно-развлекательной программе «На волнах летнего позитива» дошколят и младших школьников ждут викторина «Приметы лета», подвижные дворовые игры прошлого, конкурс стихов и рисунков о лете «Летняя карусель», а также увлекательный обзор детских периодических изданий. А еще маленьким зрителям покажут детский кукольный бестселлер этого лета – спектакль по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в постановке БиблиоТеатра «Мурава».

Для ребят постарше отдел младших школьников в шуточной форме представит своеобразную инструкцию по использованию летнего отдыха «Каникулы – весёлая пора». Вы узнаете, сколько веселых и полезных дел можно сделать за лето! И, конечно, чтение интересных книг занимает в этом списке одно из первых мест. А вот скуке места не будет!

И какой же праздник детства без детского писателя? В гости к саратовским ребятам приедет из Самары, автор книги «Обыкновенные чудеса», талантливый детский писатель и большой друг Пушкинской библиотеки – Денис Либстер. Творческая встреча состоится в 12 часов в актовом зале администрации Фрунзенского района г. Саратова. Молодой автор поделится с юной аудиторией секретами написания сказок и в живом общении ответит на интересующие детей вопросы.

Запись на встречу с писателем Денисом Либстером, а также на другие мероприятия Пушкинки 1 июня по телефонам: 27-76-01 и 26-10-60.