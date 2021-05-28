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В Школе Журналистики имени Владимира Мезенцева при Центральном Доме журналиста прошла встреча с журналистом Владимиром Мамонтовым

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В Школе Журналистики имени Владимира Мезенцева при Центральном Доме журналиста прошла встреча с журналистом Владимиром Мамонтовым в рамках онлайн-лектория. Мероприятие было проведено в формате пресс-конференции.

На вебинаре юные журналисты пообщались с генеральным директором радиостанции «Говорит Москва», председателем совета директоров газеты «Комсомольская правда» Владимиром Мамонтовым. Журналист поделился многолетним опытом в профессии со школьниками. Юные слушатели обсудили со спикером различные темы: от начала журналистского пути спикера и до специфики освещения политики в СМИ. Особый акцент Владимир Мамонтов сделал на реалиях современной российской журналистики и их отличиях от советской эпохи.

Руководитель Школы журналистики имени Владимира Мезенцева при Домжуре Георгий Мезенцев выступил в качестве модератора встречи. Он отметил: «Общение с журналистом прошло успешно. Юным слушателям эта встреча была полезна, так как они задали интересующие вопросы. Владимир Константинович признанный мэтр профессии. Формат онлайн-встречи позволил принять участие в мероприятии ребятам из разных регионов России».

Слушатель лекции Алена Вербицкая из Ростовской области прокомментировала встречу так: «Владимир дал очень интересные советы для начинающих журналистов. Больше всего на встрече запомнилась атмосфера взаимопонимания. Не всегда можно так легко общаться со взрослым человеком, поэтому хочется сказать организаторам и самому Владимиру Мамонтову большое спасибо».

После встречи все участники получили сертификат об участии в мероприятии.

На протяжении восемнадцати лет в Школе журналистики имени Владимира Мезенцева при Центральном Доме журналиста успешно налажено сотрудничество со многими центральными СМИ. В Школе проводятся мастер-классы и занятия с профессионалами. Чтобы не пропустить следующие мероприятия, следите за обновлениями на сайте и в аккаунтах Школы в социальных сетях:

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