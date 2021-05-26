Депутат отметил рост популярности Саратовской области для потенциальных инвесторов

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На очередном, 68-м заседании Саратовской областной Думы принято два закона, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона. Депутат Константин Денисов (фракция «Единая Россия») отмечает, что это откроет дорогу в наш регион новым компаниям, а также позволит реализовывать новые стартапы и приведёт к притоку инвестиций в экономику региона.«В реалиях сегодняшнего дня теме реализации инвестиционных проектов уделяется особенное внимание. Ещё в своём послании Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что результат в улучшении делового климата должен быть понятным, что построить завод под ключ в России должно быть быстрее и проще, чем других странах. Согласно внесённым сегодня изменениям в региональный закон «О режиме наибольшего благоприятствования для инвесторов в Саратовской области» для заключения дополнительного соглашения к инвестиционному договору не придётся предоставлять бизнес-план инвестиционного проекта и документы, подтверждающие инвестиционные затраты, понесённые инвестором, на дату обращения в орган исполнительной власти области. Эту часть полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, возьмёт на себя правительство региона.Принятые сегодня изменения в региональный закон «О земле» расширяют список критериев, которым должен будет соответствовать масштабный инвестиционный проект. В частности, допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов, но при этом потенциальному инвестору необходимо иметь средства в размере не менее 50 млн рублей и осуществить финансовые вложения в течение трех лет. Расширен также перечень видов экономической деятельности, которые может вести предприятие. Таким образом, нам удастся привлечь не только новых крупных инвесторов, но и быть уверенными в серьезности их намерений и долгосрочности проектов. В конечном итоге это принесёт региону новые рабочие места, а также пополнение доходной части бюджета за счёт налоговых поступлений», – прокомментировал Константин Денисов.