Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт 27 мая
В связи с ремонтными работами с 12:00 до 17:00 27 мая будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов – Березина речка в Заводском районе Саратова). Объезд возможен по путепроводу на улице Тульская в Заводском районе Саратова.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.