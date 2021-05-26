26 Мая 2021 СРЕДА
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Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт 27 мая
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Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт 27 мая

Новости


В связи с ремонтными работами с 12:00 до 17:00 27 мая будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов – Березина речка в Заводском районе Саратова). Объезд возможен по путепроводу на улице Тульская в Заводском районе Саратова.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.