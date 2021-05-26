Ирина Бережная, исполнительный директор VIII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль»: "Мы рассматриваем возможность вдохновить юных киноавторов на философское осмысление темы современного героизма и подвига"

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- Программа VIII "Киновертикали" обещает быть традиционно насыщенной. В основе концепции фестиваля 2021 года - девиз «Нас кино вдохновляет на подвиг». Организаторы рассматривают возможность через мероприятия фестиваля вдохновить юных киноактеров на философское осмысление темы современного героизма и подвига.- Юным режиссерам предложено четыре номинации, в которых они посредством своих киноработ могут поразмышлять о современном герое. В первой - «Герой моей малой родины» - авторам предоставляется возможность рассказать о своих земляках или членах семьи, профессии которых связаны с освоением космоса. Также приветствуются повествования о людях, которые совершили героические поступки, послужившие для вас примером или источником вдохновения.В номинацию «Волонтеры в кинообъективе» участники представят видеоблоги на тему «Один день из жизни волонтера» и расскажут о своей добровольческой деятельности или о знакомых волонтерах.Центральными персонажами сюжетов номинации «Невидимые герои» могут стать сверстники - школьники и студенты, которые совершают значимые для коллектива поступки, и которых авторы киноработ считают героями.В номинации «Мои кумиры вчера и сегодня» предлагается представить игровые фильмы в формате экранизаций или ремейков классических литературных произведений, художественных и анимационных фильмов.Пятая номинация – «Свободный полет» - предполагает создание анимационных фильмов на свободную тему.Участники могут выбрать любой формат фильма и представить его на конкурс. Это игровые, неигровые или анимационные фильмы продолжительностью от 3 до 15 минут или сюжеты для социальных сетей и интернет-медиа продолжительностью до 3-х минут.Мы предлагаем разнообразие тем и форматов. Выбирайте, снимайте, участвуйте! Единственное ограничение – это по-прежнему возраст авторов – от 5 до 22 лет.- Заявки и киноработы на участие в VIII открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского кино «Киновертикаль» принимаются оргкомитетом до 1 августа включительно. Положение о конкурсе и подробное описание номинаций, условий участия и критериев оценки киноработ участники могут найти на официальных сайтах и киновидеоцентра, и самого фестиваля - киновертикальсаратов.рф, а также в официальных сообществах «Киновертикали» в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм». Все материалы принимаются на электронную почту videosarkvc@yandex.ru.- По состоянию на середину мая в конкурсную программу «Киновертикали» заявились более 70 юных режиссеров из 9 регионов России (Омская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская области, Пермский край, Москва, Санкт-Петербург и др.), в том числе 11 авторов из Саратовской области.- Благодаря широкой информационной кампании и выходу на новые тематические интернет-площадки оргкомитету открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» удалось привлечь внимание юных авторов из стран дальнего зарубежья. Впервые за восьмилетнюю историю география участников конкурсной программы расширилась благодаря авторам из 14 зарубежных стран – Австралии, Китая, Австрии, Малайзии, Канады, Чехии. Юные кинематографисты-любители прислали более 150 киноработ. Авторы с разных континентов рассказывают в них о своих проблемах и интересах, которыми они живут сегодня.Профессиональным кинематографистам помогают волонтеры – переводчики. Все киноработы, поступившие от авторов из зарубежных стран, объединены в отдельный тематический блок. Они будут оцениваться членами детского и юношеского жюри на общих основаниях. В его состав, по традиции, войдут победители и призеры фестивалей прошлых лет. Ребята смогут не просто посмотреть увлекательные короткометражные фильмы, созданные их сверстниками из зарубежных стран, но и сравнить творческие подходы и кинематографические приемы, которые используют их иностранные коллеги в своих работах, и, конечно же, попрактиковаться в английском языке.Мы очень рады, что у «Киновертикали» появляются новые друзья, а Саратов по-настоящему становится территорией развития детского и юношеского кино.- Как оказалось, многие киноработы посвящены общемировой теме – пандемии коронавируса. Творческая группа авторов из Пекина, например, представила игровой фантастический фильм, в котором коронавирус словно «катится» по коридорам школы, порождая панику. Но способ защиты от него герои нашли – это медицинские маски.Тему пандемии подхватили и подростки из Канады. Они представили работу под названием «За стенами» («Beyond Walls»), в которой рассказали о том, как пандемия повлияла на их привычный жизненный уклад. Ограничение возможности личных встреч не «раздружило» ребят. Наоборот, они смогли придумать новые форматы общения и совместного времяпрепровождения даже на расстоянии друг от друга.С точки зрения технического исполнения фильмы канадских и китайских авторов также отличаются. Первые обошлись стандартной съемкой на телефон и несложным видеомонтажом, вторые же использовали настоящее «киношное» оборудование для съемок и даже применили компьютерную графику и спецэффекты.Абсолютно неподражаемый пластилиновый мультфильм представили юные киноавторы из Австрии. Его идейной вдохновительнице и сценаристу всего 12 лет. Ребята обратились к музыкальному творчеству, а именно – к опере. Сюжет получился фантастическим, но главным удивлением для членов отборочной комиссии «Киновертикали» стало то, что все вокальные (оперные!) партии в этой киноработе исполнили сами авторы на разных языках, в том числе, и на русском.К жанру анимации обратился и 21-летний автор из Австралии. За основу он взял мировые шедевры изобразительного искусства, которые в буквальном смысле ожили в его киноработе благодаря современным цифровым технологиям.Члены отборочной комиссии «Киновертикали» предвкушают еще массу удивительных кинооткрытий и увлекательных киноисторий от неравнодушных и смелых в своих творческих фантазиях юных авторов из самых разных уголков страны и мира.Организаторы рассчитывают привлечь максимально возможное количество участников и зрителей, привлечь большое количество интересных спикеров из числа известных кинематографистов.- В пользу расширения географии участников конкурса работает то обстоятельство, что мероприятия программы проводятся как офлайн, так и в онлайн-формате. Последний позволяет охватить гораздо бОльшее количество юных киноавторов не только из Саратовской области, но и других регионов России.Увеличение год от года количества участников "Киновертикали" происходит и благодаря тому, что в отдаленных районах региона появляется все больше модернизированных кинозалов. Их создание происходит в рамках национального проекта "Культура". На сегодняшний день по "Программе модернизации муниципальных кинозалов" национального проекта "Культура" в Саратовской области в 24 районах открыто 36 кинозалов. В этом году в Фонд кино подано шесть соответствующих заявок из районов региона. Прием заявок закончен 23 апреля 2021 года, и 22 июня мы узнаем имя победителя. Это значит, что все больше юных жителей муниципалитетов и их родителей увидят новинки современного отечественного и зарубежного кино. Возможно, подростки получат импульс снимать кино.В составе жюри «Киновертикали 2021» 6 юношей и 5 девушек. Оно будет представлено ребятами из 7 регионов России и города Луганска. Саратовскую область представят ребята из Балаковского, Федоровского районов и города Саратова. Другие участники оценочной комиссии – победители и призеры прошлогоднего фестиваля - приедут к нам из Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Тверской областей, города Санкт-Петербурга и Республики Татарстан.Самому младшему члену жюри - 8 лет, это Долматова Дарья из МАОУ «Лицей №62» г.Саратова. А самым старшим членам жюри - по 18 лет, это ребята из Луганска и Ростова-на-Дону.Мы также запланировали традиционное интернет-голосование по двум направлениям:- приз зрительский симпатий конкурсному фильму среди юных участников «Киновертикали»- и приз участнику конкурса среди фильмов профессиональных авторов (в настоящее время отборочная комиссия подбирает снятые для юной зрительской аудитории фильмы 2020-2021 годов).- В течение трех месяцев, предваряющих октябрь, оргкомитет будет помогать начинающим авторам в их работе над созданием собственных фильмов, направлять их творческие идеи, делиться профессиональными советами и рекомендациями. С этой целью мы начинаем серию онлайн-семинаров для постоянных и потенциальных участников конкурсной программы, их творческих наставников. Первый из них состоится уже в конце мая.В течение трех месяцев лекторы из Саратова и других регионов России (это работающие с детворой и молодежью кинематографисты) будут рассказывать как о важных деталях подготовки фильмов для «Киновертикали 2021» (содержательной и технической стороне), так и о самом фестивале, важных вопросах его подготовки и организации.Нам как организаторам важно творчески зарядить участников фестиваля, дать им возможность более глубоко и технически верно подойти к созданию киновертикальных работ.Образовательная составляющая обязательно останется и в программе самого фестиваля 4-9 октября.Концепцией «Киновертикали 2021» также предусмотрены обучающие лекции и мастер-классы, посвященные созданию героических образов на «малом» экране - от идеи до воплощения. Профессиональные кинематографисты расскажут участникам фестиваля, как можно снять интересную киноработу о проявивших себя героически исторических персонажах и современниках, о секретах операторского мастерства и наложения звука, обязательных навыках монтажа и многих других секретах кинематографического мастерства.Развивающее кинематографический вкус направление войдет в программу в обязательном порядке.- Фестивальной программой предусмотрены направленные на развитие кинематографического «сознания» и «слуха» лекции и творческие встречи.Организаторами запланирована премьера созданного в этом году бессменным президентом «Киновертикали» Гарри Яковлевичем Бардиным нового анимационного фильма «Песочница» (в мае прошла премьера в Москве).Будут организованы встречи с продюсерами детского и юношеского кино, здесь можно будет получить знания о работе с детьми-актерами, навыках участия в актерских кастингах.Благодаря онлайн-формату участники и зрители фестиваля встретятся с самыми известными актерами отечественного кино – участниками популярного в Саратове культурно-образовательного проекта «Уроки Табакова». Среди них - народный артист России Сергей Безруков и заслуженный артистом России Игорь Яцко. Ведутся переговоры о возможности онлайн-встречи с народными артистами России Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым.Традиционно в дни фестиваля пройдут Президентский час Гарри Яковлевича Бардина – президента «Киновертикали» и экскурсия по кинематографическим и театральным местам Саратова.- На «Киновертикали-2021» организаторы посвятят отдельный фестивальный день теме «Волонтеры - в киноОбъективе». Мероприятия этого дня будут посвящены теме киноотображения волонтерских будней, «тихого» повседневного героизма добровольцев в современном кинематографе. Участникам фестиваля предоставится возможность встретиться с отечественными кинематографистами, снявшими фильмы о добровольцах, посмотреть и обсудить с членами детского и юношеского жюри конкурсные фильмы VIII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» в номинации «Волонтеры – в кинообъективе».Фестиваль обещает быть очень событийным. Приглашаем к участию в "Киновертикали" всех желающих.