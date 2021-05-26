ООО «КВС» приступили к ремонтным работам
Сегодня, 26 мая, в 6.00, по заранее утвержденному графику, началось отключение водоснабжения на насосных станциях ООО «Концессии водоснабжения – Саратов».
Компания ограничила водоснабжение у части Заводского, Ленинского Кировского и Волжского районов Саратова в рамках планового ремонта.
В настоящее время к местам производства работ доставлены все необходимые материалы и техника. В настоящее время бригады специалистов уже приступили к демонтажу запорной арматуры, подлежащей замене.
На время производства работ утвержден график подвоза воды.
Так, автоцистерны будут работать:
- В Кировском районе
09.00 - 09.30 и с 16.00 - 16.30 - 2-й Магнитный проезд,44а.
- В Ленинском районе
10.00-10.30 и 16.30-17.00 - Селекционный пр. 3;
11.00-12.00 и 17.30-18.30 - Лесная Республика, 3;
12.30-13.30 и 18.30-19.30 - Одесская, 46А;
14.00-14.30 и 19.30-20.00 – 3-й пр. Панфилова, 1.
- В Заводском районе
09.00-10.00 и 16.30-17.00 - Огородная, 33а;
10.30-11.00 - 1-й Кавказский тупик, 7А;
11.30-12.30 и 17.00-18.00 - Крымская, 15;
12.30-13.30 и 18.00-18.30 - Заречная, 2;
15.00-15.30 и 18.30-19.00 - Азина, 28а;
13.30-14.30 и 19.00-19.30 - Брянская, 9;
14.30-15.30 и 19.30-20.00 - Санаторный проезд, 2.