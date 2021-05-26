ООО «КВС» приступили к ремонтным работам

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Компания ограничила водоснабжение у части Заводского, Ленинского Кировского и Волжского районов Саратова в рамках планового ремонта.В настоящее время к местам производства работ доставлены все необходимые материалы и техника. В настоящее время бригады специалистов уже приступили к демонтажу запорной арматуры, подлежащей замене.На время производства работ утвержден график подвоза воды.Так, автоцистерны будут работать:- В Кировском районе09.00 - 09.30 и с 16.00 - 16.30 - 2-й Магнитный проезд,44а.- В Ленинском районе10.00-10.30 и 16.30-17.00 - Селекционный пр. 3;11.00-12.00 и 17.30-18.30 - Лесная Республика, 3;12.30-13.30 и 18.30-19.30 - Одесская, 46А;14.00-14.30 и 19.30-20.00 – 3-й пр. Панфилова, 1.- В Заводском районе09.00-10.00 и 16.30-17.00 - Огородная, 33а;10.30-11.00 - 1-й Кавказский тупик, 7А;11.30-12.30 и 17.00-18.00 - Крымская, 15;12.30-13.30 и 18.00-18.30 - Заречная, 2;15.00-15.30 и 18.30-19.00 - Азина, 28а;13.30-14.30 и 19.00-19.30 - Брянская, 9;14.30-15.30 и 19.30-20.00 - Санаторный проезд, 2.