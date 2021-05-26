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Дом В.М. Беклемишева получил зоны охраны

Новости


Постановлением Правительства Саратовской области утверждены зоны охраны еще одного объекта культурного наследия местного (муниципального) значения - «Дом В.М. Беклемишева». Здание находится по адресу: Саратов, ул. Волжская, 19/ ул. Некрасова, 36.

Документом определена территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, то есть охранная зона. В нее вошла часть квартала, ограниченного улицами Волжская, Некрасова, Комсомольская, а также отрезки самих улиц Некрасова и Волжская. Согласно режимам использования земель, на этой территории разрешен снос некапитальных строений и сооружений, при соблюдении необходимых условий разрешено устройство сезонных кафе в виде открытых площадок, а также размещение средств наружной рекламы, запрещено – новое капитальное строительство.

Нормативно-правовым документом также определены две зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, которые предназначены для сохранения исторически сложившейся структуры города, а также сохранения масштабных соотношений в планировке и застройке. В их пределах строительство и хозяйственная деятельность могут быть произведены только в соответствии с предусмотренными требованиями.

Одна из зон примыкает к объекту культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом В.М. Беклемишева» по улице Волжской. На ее территории возможно строительство не выше 13,8 м до верхней отметки конька кровли, фасады предлагается выполнить в стилизации под существующую историческую застройку.

Другая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности находится от объекта культурного наследия напротив, т.е. через улицу Волжская. Максимальная высота, возведенных здесь зданий, может быть не выше 15 метров. В оформлении фасадов также предлагается использовать стилизацию.