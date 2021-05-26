26 Мая 2021 СРЕДА
Новости
17:00 | 26 мая
Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт 27 мая
16:12 | 26 мая
Саратовская область укрепила позиции в рейтинге социальной ориентированности бюджетов регионов
15:21 | 26 мая
Дом В.М. Беклемишева получил зоны охраны
15:05 | 26 мая
Депутат отметил рост популярности Саратовской области для потенциальных инвесторов
14:30 | 26 мая
В Саратове состоялся межрегиональный форум «Духовное возрождение общества и наследие святых Кирилла и Мефодия»
13:26 | 26 мая
Ирина Бережная, исполнительный директор VIII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль»: "Мы рассматриваем возможность вдохновить юных киноавторов на философское осмысление темы современного героизма и подвига"
12:42 | 26 мая
ООО «КВС» приступили к ремонтным работам
11:57 | 26 мая
Вышла новая версия «Р7-Офис»
10:49 | 26 мая
Балет "Шут" и Гала-концерт пройдут на сцене Саратовского академического театра драмы в рамках XXXIV Собиновского фестиваля
09:56 | 26 мая
В Саратове состоялась церемония открытия заключительного этапа смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Вышла новая версия «Р7-Офис»

Новости


Новая версия «Р7-Офис» уже доступна пользователям.

Разработчики улучшили работу платформы, внеся ряд изменений. В их числе – возможность подписывать документы ЭЦП, опция подключения к беседе в модуле «Команда» внешних абонентов по номеру телефона, а также ряд ожидаемых функций в офисных приложениях.

Пользователи теперь могут подписывать создаваемые в десктопных редакторах «Р7-Офис» документы электронной подписью с помощью системы «КриптоПро» (ГОСТ). Подписанные, юридически значимые документы создаются в формате PDF. Также появились настройки проверки данных в ячейках – ожидаемое нововведение среди пользователей табличного редактора «Р7-Офис». Доработка коснулась и автоматического развертывания форматированной таблицы, выполнена вставка срезов для сводных таблиц, появилась возможность ввода пользовательского формата ячейки и несколько новых функций: UNIQUE, TREND, MUNIT, LOGEST, GROWTH. Работу над графическим оформлением документа делает проще вставка и настройка списка иллюстраций. Добавлена возможность ручного ввода размера шрифта до 300 пт.

Состоялись изменения в модуле «Команда». Теперь в «Звонках» можно внешних участников добавлять к актуальному звонку по номеру городского или мобильного телефона. Можно также просматривать сведения о не подключившихся и подключившихся участниках группы и внешних пользователей, совершать повторные звонки пользователям.