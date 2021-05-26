Вышла новая версия «Р7-Офис»

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Разработчики улучшили работу платформы, внеся ряд изменений. В их числе – возможность подписывать документы ЭЦП, опция подключения к беседе в модуле «Команда» внешних абонентов по номеру телефона, а также ряд ожидаемых функций в офисных приложениях.Пользователи теперь могут подписывать создаваемые в десктопных редакторах «Р7-Офис» документы электронной подписью с помощью системы «КриптоПро» (ГОСТ). Подписанные, юридически значимые документы создаются в формате PDF. Также появились настройки проверки данных в ячейках – ожидаемое нововведение среди пользователей табличного редактора «Р7-Офис». Доработка коснулась и автоматического развертывания форматированной таблицы, выполнена вставка срезов для сводных таблиц, появилась возможность ввода пользовательского формата ячейки и несколько новых функций: UNIQUE, TREND, MUNIT, LOGEST, GROWTH. Работу над графическим оформлением документа делает проще вставка и настройка списка иллюстраций. Добавлена возможность ручного ввода размера шрифта до 300 пт.Состоялись изменения в модуле «Команда». Теперь в «Звонках» можно внешних участников добавлять к актуальному звонку по номеру городского или мобильного телефона. Можно также просматривать сведения о не подключившихся и подключившихся участниках группы и внешних пользователей, совершать повторные звонки пользователям.