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Саратовская область укрепила позиции в рейтинге социальной ориентированности бюджетов регионов

Новости


По данным информационного агентства РИА Новости Саратовская область занимает 46 место среди регионов по сумме социальных расходов консолидированного бюджета в расчете на одного жителя. Относительно прошлого года область поднялась на 8 позиций.

Сумма таких расходов составила в 2020 году 56,04 тыс. рублей с приростом за год почти на треть. По сравнению со среднероссийским показателем соотношение улучшилось почти на 5 процентных пунктов – с 79,8% до 84,4%.

В расходах учитывались затраты на образование, культуру и кинематографию, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику. Для сопоставления регионов в расчетах использовался показатель, скорректированный на индекс бюджетных расходов.

Всего на отрасли социальной сферы в прошедшем году из консолидированного бюджета региона направлено более 107 млрд рублей, что на 23 млрд рублей выше уровня предшествующего года.

Объем социальных выплат гражданам вырос в 1,6 раза и по итогам года достиг 22 млрд рублей. Траты существенно возросли в связи с реализацией новых инициатив Президента по поддержке семей с детьми, а также расширением социальных мер в условиях пандемии.

С 1 июня 2020 года проведено внеочередное повышение в среднем на 5,2% заработной платы 10 «указных» категорий работников областных и муниципальных учреждений.

Также на увеличение расходов повлиял ввод в эксплуатацию новых объектов социальной сферы, созданных в рамках национальных проектов.