В Саратове состоялся межрегиональный форум «Духовное возрождение общества и наследие святых Кирилла и Мефодия»

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Мероприятие проходит в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры, которые проводит Саратовская митрополия, Правительство области, Саратовская православная духовная семинария и Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.В приветственном слове министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина отметила, что «Обретение собственного алфавита, письменности сыграло важнейшую роль в развитии национальной культуры, родных языков славянских народов. Это важное культурологическое, историческое событие в развитии славянского общества и государственности. Поэтому День славянской письменности и культуры отмечают во всех славянских странах. В эти дни по традиции почитают имена и заслуги родоначальников славянской письменности святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, совершаются крестные ходы, проводятся духовно-просветительские форумы, гуманитарные чтения, международные конференции, фестивали, концерты духовной музыки и многие другие мероприятия. Большой интерес проявляет молодежь к участию в таких мероприятиях. Неиссякаемый интерес к вопросам словесности, наследию святых Кирилла и Мефодия, духовной традиции православной Церкви свидетельствуют о том значении, которое сыграло появление и распространение новой письменности для многих стран, и особенно, для России».В ходе форума были награждены победители IX Межъепархиального конкурса чтецов на церковнославянском языке для воспитанников воскресных школ и православных гимназий Саратовской митрополии «В начале было Слово…». 44 человека состязались в трех возрастных группах, по итогам конкурса определили 15 победителей.