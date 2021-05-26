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Балет "Шут" и Гала-концерт пройдут на сцене Саратовского академического театра драмы в рамках XXXIV Собиновского фестиваля
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Балет "Шут" и Гала-концерт пройдут на сцене Саратовского академического театра драмы в рамках XXXIV Собиновского фестиваля

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29 мая в рамках XXXIV Собиновского музыкального фестиваля состоится Вечер балета на сцене Саратовского театра драмы имени И.А.Слонова: зрители увидят балет «Шут» С.Прокофьева – премьера этого балета состоялась на фестивале современной хореографии Re:форма танца в Воронеже и Гала-концерт балета, в программе которого заявлены лучшие номера классической и современной хореографии.

В 2021 году балет Сергея Прокофьева «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего» встречает свое сценическое 100-летие.
Хореограф воронежского спектакля Никита Высоцкий – балетмейстер (выпускник Московской государственной академии хореографии), артист театра «Кремлевский балет», лауреат всероссийских и международных конкурсов хореографов – написал либретто по мотивам известной постановки дягилевской труппы и поставил собственную хореографическую версию «Шута». Его целью было вернуть в Россию постановку, которая была бы интересна современному зрителю, но при этом сохранить в ней все то, что заложил в музыку композитор. Это будет всего второй показ спектакля в России.

Главные партии исполнят ведущий солист Большого театра Игорь Цвирко и прима-балерина Театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина. Так же в Саратов прибывает вся балетная труппа Воронежского государственного театра оперы и балета – в спектакле будет задействовано более 30 воронежских артистов.

Сюжет спектакля рассказывает о стародавней сказочной Руси. Веселье, устроенное Купцом на деревенской площади, омрачает драка, затеянная семью местными шутами. Они бьют Шута – поначалу для смеха, но постепенно разъяряясь, избивают беспощадно и вышвыривают неугодного потешника. Оскорбленный Шут и его жена Шутиха придумывают свой план отмщения – смехом…И он им вполне удается, хотя при этом герои оказываются втянутыми в неожиданные приключения – веселые и опасные. Но все заканчивается полной победой!

"В первую очередь - это ситуационная комедия. Я надеюсь, что зрителю будет смешно, и он сможет отдохнуть, насладиться спектаклем. Местами это гротеск, местами - абсурд. Но зрителям точно будет весело и забавно наблюдать за происходящим." - хореограф-постановщик Никита Высоцкий

В главных партиях:

Шут – лауреат Международных конкурсов ИГОРЬ ЦВИРКО
(ведущий солист Большого театра России)
Шутиха – лауреат Международных конкурсов ЕКАТЕРИНА ПЕРВУШИНА
(прима – балерина театра «Кремлевский балет»)

В Гала-концерте балета собраны номера из хорошо знакомых и любимых саратовскому зрителю спектаклей "Ромео и Джульетта", "Спящая красавица", "Тысяча и одна ночь", "Дон Кихот", а также номера из балетов, увидеть которые есть возможность только в рамках фестиваля: "Спартак", "Пламя Парижа", "Весенние воды", "Woman".
В составе исполнителей на одной сцене в рамках Гала-концерта зрители смогут увидеть ведущих солисты известнейших театров страны: Большого театра России, театра "Кремлевский балет", Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева, Воронежского государственного театра оперы и балета и солистов Саратовского академического театра оперы и балета.

Билеты в кассе театра и онлайн.