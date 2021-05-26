26 Мая 2021 СРЕДА
Новости
17:00 | 26 мая
Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт 27 мая
16:12 | 26 мая
Саратовская область укрепила позиции в рейтинге социальной ориентированности бюджетов регионов
15:21 | 26 мая
Дом В.М. Беклемишева получил зоны охраны
15:05 | 26 мая
Депутат отметил рост популярности Саратовской области для потенциальных инвесторов
14:30 | 26 мая
В Саратове состоялся межрегиональный форум «Духовное возрождение общества и наследие святых Кирилла и Мефодия»
13:26 | 26 мая
Ирина Бережная, исполнительный директор VIII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль»: "Мы рассматриваем возможность вдохновить юных киноавторов на философское осмысление темы современного героизма и подвига"
12:42 | 26 мая
ООО «КВС» приступили к ремонтным работам
11:57 | 26 мая
Вышла новая версия «Р7-Офис»
10:49 | 26 мая
Балет "Шут" и Гала-концерт пройдут на сцене Саратовского академического театра драмы в рамках XXXIV Собиновского фестиваля
09:56 | 26 мая
В Саратове состоялась церемония открытия заключительного этапа смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове состоялась церемония открытия заключительного этапа смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора»

Новости


24 мая на сцене Дворца культуры «Россия» состоялась церемония открытия заключительного этапа смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора».

С 24 по 28 мая Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации проводит в регионе финальный этап смотра-конкурса, в котором принимают участие заслуженные артисты и деятели культуры Российской Федерации, а также победители региональных и окружных этапов смотра из различных субъектов страны. В 2021 году его проведение приурочено к 210-летию образования войск правопорядка и 5-летию образования Росгвардии.

За звание лучших будут бороться более 170 человек со всех регионов страны. Главная цель конкурса — патриотическое воспитание сотрудников и создание условий для творческой самореализации личного состава.

Конкурс проходит по 7 направлениям: «Сольное пение», «Вокальные (вокально-инструментальные) ансамбли, хоры», «Хореография», «Инструментальная музыка (солисты, ансамбли, оркестры)», «Авторская песня», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство».

В рамках конкурса проводятся концерты творческих коллективов Росгвардии во дворцах культуры и на открытых площадках для жителей и гостей г. Саратова, мастер-классы по изобразительному искусству.

28 мая в Саратовском государственном академическом театре драмы имени И.А. Слонова состоится гала-концерт, а также церемония награждения победителей и лауреатов.