В Саратове состоялась церемония открытия заключительного этапа смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора»

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С 24 по 28 мая Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации проводит в регионе финальный этап смотра-конкурса, в котором принимают участие заслуженные артисты и деятели культуры Российской Федерации, а также победители региональных и окружных этапов смотра из различных субъектов страны. В 2021 году его проведение приурочено к 210-летию образования войск правопорядка и 5-летию образования Росгвардии.За звание лучших будут бороться более 170 человек со всех регионов страны. Главная цель конкурса — патриотическое воспитание сотрудников и создание условий для творческой самореализации личного состава.Конкурс проходит по 7 направлениям: «Сольное пение», «Вокальные (вокально-инструментальные) ансамбли, хоры», «Хореография», «Инструментальная музыка (солисты, ансамбли, оркестры)», «Авторская песня», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство».В рамках конкурса проводятся концерты творческих коллективов Росгвардии во дворцах культуры и на открытых площадках для жителей и гостей г. Саратова, мастер-классы по изобразительному искусству.28 мая в Саратовском государственном академическом театре драмы имени И.А. Слонова состоится гала-концерт, а также церемония награждения победителей и лауреатов.