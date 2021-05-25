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Новые грузовые шины от KAMA TYRES: карьерные KAMA NU 704

Новости
Представлена новая разработка шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES – грузовые ЦМК шины KAMA NU 704 в типоразмере 12.00R20.
Новые грузовые шины от KAMA TYRES: карьерные KAMA NU 704

Модель предназначена для установки на любые оси грузовых автомобилей для эксплуатации в карьерах, на открытых угле- и рудоразработках, на бездорожье в труднопроходимой местности.

KAMA NU 704, грузовые ЦМК шины с маркировкой M+S и POR, спроектированы для эксплуатации и на усовершенствованном облегченном дорожном покрытии, так и на переходном, обледенелом и заснеженном пути, при температуре окружающей среды от -45 до +55 ℃. Их износостойкость обеспечивает карьерный рисунок протектора, а новые формы граней позволяют сводить к минимуму задержку камней. Кроме того, массивные ребра шин новой модели создают сопротивление разрыву. Состав и толщина резины, элементы рисунка протектора и профиль шины подобраны так, чтобы избежать повреждений каркаса об острые кромки твердых пород в карьерах.

«ЦМК шины производства KAMA TYRES пользуются высоким спросом у автовладельцев, что подтверждают уверенные позиции компании: по итогам 2020 года наша продукция занимает четверть российского рынка, а также 56% всех производимых цельнометаллокордных шин в России выпускает нижнекамский завод, – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама». – Новинка KAMA NU 704 отвечает требованиям владельцев грузовых авто: эти шины обладают повышенной прочностью, устойчивостью к деформации, прочный металлокордный каркас обеспечивает высокую грузоподъемность и надежную эксплуатацию на протяжении всего срока службы шины».
ЦМК шины KAMA можно приобрести в официальном интернет-магазине Шинного бизнеса Группы «Татнефть».
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