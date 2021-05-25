На летний период изменится расписание двух пригородных поездов

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- № 6325 сообщением Карамыш - Тарханы (ежедневно), отправлением со ст. Карамыш в 15.34, прибытием на ст. Тарханы в 20.00;- № 6009 сообщением Саратов-1 - Тарханы (ежедневно), отправлением со ст. Саратов 1-пасс. в 18.59; о.п. Вагонное Депо 19.02,5; о.п. Студгородок 19.03; о.п. Пл. Ленина 19.04,5-19.05,5; о.п. Молодёжная 19.07; Трофимовский-1 19.08,5-19.09.5; о.п. Московское шоссе 19.12,5; Трофимовский-2 19.14; о.п. Техстекло 19.14,5; о.п. Сокурский Тракт 19.15,5-19.16,5; Зоринский 19.21; о.п. 279 км 19.26,5; о.п. 276 км 19.29.5; Липовский 19.31,5; о.п. Первая Расловка 19.34; о.п. 269 км 19.35,5; Аэропорт Гагарин 19.37-19.39; о.п. Кузьминки 266 19.43; о.п. Вязовка 19.47; о.п. 263 км 19.50; о.п. 262 км 19.53; о.п. Вторая Расловка 19.56,5; о.п. 259 км 19.59; о.п. 258 км 20.02; о.п. 257 км 20.04,5; Тарханы 20.09.Время в расписании московское.Информация подготовлена министерством транспорта и дорожного хозяйства по данным АО «Саратовская ППК».