В Саратове проходит акция «Физическая активность – путь к долголетию»

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Подобные мероприятия будут проходить в Городском парке на площадке возле теннисных кортов до 15 сентября три раза в неделю (понедельник с 9.00 до 10.00, среда с 8.00 до 09.00, пятница с 09.00 до 10.00).В борьбе за здоровье и долголетие важную роль играет физическая активность. В пожилом возрасте возможны почти все виды физической культуры с внесением некоторых корректив, связанных с пониженной способностью выполнять силовые и продолжительные физические нагрузки.К числу наиболее распространенных спортивных мероприятий в среднем и пожилом возрасте относятся, прежде всего, гимнастические упражнения, направленные на поддержание гибкости скелета и подвижности в суставах.Физическая активность оказывает положительное воздействие на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую системы; оказывает действие при остеопорозе позвоночника и артрозе; замедляет инволюционные процессы и помогает оставаться в форме; способствует улучшению настроения и психологического настроя.