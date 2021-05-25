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В Саратове проходит акция «Физическая активность – путь к долголетию»

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В Городском парке стартовал проект «Физическая активность – путь к долголетию». Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводят оздоровительную гимнастику на свежем воздухе для всех желающих.

Подобные мероприятия будут проходить в Городском парке на площадке возле теннисных кортов до 15 сентября три раза в неделю (понедельник с 9.00 до 10.00, среда с 8.00 до 09.00, пятница с 09.00 до 10.00).

В борьбе за здоровье и долголетие важную роль играет физическая активность. В пожилом возрасте возможны почти все виды физической культуры с внесением некоторых корректив, связанных с пониженной способностью выполнять силовые и продолжительные физические нагрузки.

К числу наиболее распространенных спортивных мероприятий в среднем и пожилом возрасте относятся, прежде всего, гимнастические упражнения, направленные на поддержание гибкости скелета и подвижности в суставах.

Физическая активность оказывает положительное воздействие на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую системы; оказывает действие при остеопорозе позвоночника и артрозе; замедляет инволюционные процессы и помогает оставаться в форме; способствует улучшению настроения и психологического настроя.
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