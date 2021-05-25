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Viatti дарит шиномонтаж без дополнительных условий

Новости
Viatti дарит шиномонтаж без дополнительных условий

При покупке любых шин Viatti – их монтаж без ограничения по дате покупки производится бесплатно. Таким образом шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES расширил условия своей акции «Шиномонтаж от Viatti».

По словам организаторов, такой подарок покупателям шин Viatti – это регулярная и сезонная активность бренда. «Однако для клиентов наших обособленных подразделений акция «Шиномонтаж от Viatti» действует на специальных условиях – на весь модельный ряд и «бессрочно». Кроме того, можно получить дополнительную выгоду от приобретения шин бренда в рамках предложения «Кэшбэк от Viatti», а именно баллы в размере 10% от суммы покупки», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Спецпредложение будет действовать, пока в наличии есть акционный товар. Официальные представительства ООО «Торговый дом «Кама» есть в подмосковном Домодедово, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе, и других населенных пунктах*.

Участником акции может стать как физическое, так и юридическое лицо, купив не менее 4-х шин Viatti одной модели и типоразмера и записавшись на монтаж в центре-участнике акции*. Чек или кредитный лист подтвердит покупку в шинном центре. А после снятия, установки, монтажа, демонтажа и балансировки шин, факт оказания услуги заключает подпись в соответствующем документе.

*Список подразделений Торгового дома «Кама», участвующих в акции «Шиномонтаж от Viatti», а также подробные условия акций доступны на сайте https://www.viatti.ru.

Организатором акции выступает ООО «Торговый дом «Кама» (423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, территория Промзона, корпус аик-24, кабинет 402, ОГРН 1021602510533, ИНН 1651024807).

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/