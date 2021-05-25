Развитие Арктики обсудили на праздновании Дня полярника в Москве

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Нынешнее празднование в «Арбат-Холле» больше походило на встречу друзей, а не официальное мероприятие. В Москву поприветствовать друг друга и принять участие в обсуждении будущего Русского Севера съехались полярники из 20 регионов России – научные работники и строители, пилоты и моряки, медики и педагоги, десятилетиями работающие в суровых условиях Арктики. «Очень здорово, что мы сплотились вокруг Артура Николаевича. Эмоции через край: кругом друзья. И наука, и мы, авиация, один раз в году собираемся. Мы общаемся, вспоминаем своё прошлое, как мы работали… Я считаю, что наше братство не теряет своей значимости в современном мире. Очень приятно, что нас собирают здесь», - поделился эмоциями Владимир Цоун, более 20 лет отдавший полярной авиации.Сплотившему российских полярников Артуру Чилингарову было чем порадовать коллег. Он рассказал о скором запуске в Москве Международного гуманитарно-просветительского центра «Полюса Земли». В рамках этого проекта планируется проведение регулярной подготовки профессиональных кадров, востребованных в Арктике, создание новой научной полярной станции, молодежного клуба, а также организация кабинета-музея самого Артура Чилингарова, чья исследовательская деятельность в Заполярье насчитывает не один десяток лет. «Я рад, что Ассоциация живет, она необходима и оказывает жителям Арктики необходимую помощь. Раз необходима — значит, будем ее всячески поддерживать», — заявил Чилингаров.В рамках празднования Дня полярника скрепили узы сотрудничества российские ученые и большой бизнес. Так, горно-металлургическая компания «Норильский никель» и Фонд полярных исследований «Полярный фонд» заключили соглашение, которое позволит добиться более эффективного развития арктических территорий. Это соглашение направлено на сотрудничество в информационно-аналитической, научной и практической деятельности, касающейся глобальных проблем арктической зоны Российской Федерации. Мы уже сотрудничаем и с Полярным фондом, и с Ассоциацией полярников, потому что у нас сейчас проходит полярная экспедиция, которая включает 30 ученых из десяти научно-исследовательских и научных институтов. По итогу эксперты должны будут предоставить нам объективную, оперативную информацию, касающуюся состояния экологической среды арктической зоны, в том числе — в регионе размещения наших производительных сил», - заключил вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.