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До конца голосования за объекты благоустройства осталось семь дней

Новости
До конца голосования за объекты благоустройства осталось семь дней

Голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru завершится через неделю – 30 мая. На сегодняшний день 232 283 жителя Саратовской области уже выбрали понравившиеся территории и отдали за них свой голос.

На сайте размещены 178 территорий: площадей, парков, скверов, набережных, расположенных во всех 42 районах области. Принять участие в развитии своего населенного пункта легко: достаточно проголосовать на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги». Также проголосовать помогают волонтеры, работающие по всей области. Отдать свой голос за одну из общественных территорий могут граждане России от 14 лет.

Скверы и парки, за которых проголосовали больше всего жителей области, войдут в перечень объектов для благоустройства в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»).