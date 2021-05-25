Саратовский ТЮЗ имени Ю.П.Киселева заканчивает сезон премьерой "Пиковой дамы" и обновленным "Методом Гренхольма"

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Постановка спектакля по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» — подведение итогов одного из самых необычных выпусков творческой лаборатории «Четвертая высота. Связь времен». Двенадцатый по счету выпуск лаборатории проводился в Саратовском театре юного зрителя им. Ю.П. Киселёва в сентябре 2016 года. В фокусе исследования XII«Четвертой высоты» были вопросы о том, какие смыслы и театральные приёмы видят в классических произведениях современные режиссёры. В рамках этой лаборатории режиссёр Георгий Цнобиладзе представил эскиз по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» и на обсуждении 78% процентов аудитории предложили включить постановку в репертуар. И вот спустя несколько лет эскиз будет доведен до репертуарного спектакля на большой сцене театра. В главной роли выступит заслуженная артистка Тамара Лыкова, о готовящейся премьере было объявлено в 2019 году на юбилейном вечере актрисы. Первые показы спектакля запланированы на 23 и 24 июня.Премьера спектакля «Метод Грёнхольма» по пьесе современного каталонского автора Жорди Гальсерана состоялась 25 января 2020 года, это был дипломный спектакль студентов мастерской заслуженного артиста России Игоря Баголея. Из-за введения ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-2019 спектакль успел пройти всего несколько раз, в июне 2020 года студенты окончили институт и разъехались по другим городам и театрам. Режиссёр спектакля Алексей Логачёв предложил не прощаться с этой работой и сделать «Метод Грёнхольма» частью репертуара Саратовского ТЮЗа. Ввод новых артистов в постановку начался осенью 2020 года, репетиции ещё продолжаются. У спектакля будет два состава, в нём будут заняты Александр Андрюшенко, Алексей Кривега, Виктория Самохина, Евгений Сафонов, Антон Щедрин, Артём Яксанов, Вера Яксанова. Новую версию постановки зрители увидят 29 и 30 июня.