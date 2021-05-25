В Москве начинается отбор в Театральную школу Олега Табакова

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Отбор будущих актеров проведет Приемная комиссия, в которую вошли Художественный руководитель Театра и Школы Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков и ведущие артисты театра, педагоги Школы Олега Табакова - заслуженные артисты Сергей Угрюмов, Сергей Беляев, Виталий Егоров, Анна Гуляренко; артисты и актрисы театра Артур Касимов, Алена Лаптева, Наталья Попова, Яна Сексте и другие.Итогом московских прослушиваний станет приглашение выбранных комиссией претендентов на финальные вступительные экзамены, которые состоятся в июле.Московская театральная Школа Олега Табакова - единственное в своем роде учебное заведение, где можно получить высшее образование по специальности «Актерское искусство» с присвоением квалификации «Артист драматического театра и кино» при поступлении после 9-го и 10-го класса.Пятилетнее обучение и проживание в Школе-пансионе для студентов полностью бесплатное и обеспечивается за счет бюджетных средств города Москвы.Заявки на участие в отборочных прослушиваниях принимаются до 8 июня. К участию приглашаются учащиеся 9-х и 10-х классов общеобразовательных школ со всей России.Участникам отборочных прослушиваний необходимо будет прочесть наизусть стихотворение, басню, отрывок из классической или современной прозы, исполнить песню и показать пластический этюд или танец. Лучше подготовить несколько стихотворений, басен, отрывков и песен в разных жанрах.Контактные данные для подачи заявки:Прием документов производится с 30 апреля по 8 июня 2021 года дистанционно по электронной почте: abitur@tabakovschool.ruТакже документы можно подать лично в период с 12 мая по 8 июня 2021 года по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, дом 20 строение 1, в фойе на 1 этаже с 12:00 до 17:00 (понедельник - пятница).Подробная информация со списком необходимых документов для подачи заявки - на сайте нашей Школы в разделе «Абитуриентам»:http://www.tabakovschool.ru/entrants/.НАША СПРАВКА:Московская театральная Школа Олега Табакова - единственное в своем роде учебное заведение, где можно получить высшее образование по специальности «Актерское искусство» с присвоением квалификации «Артист драматического театра и кино» при поступлении после 9-го и 10-го класса.В 2018 году художественным руководителем Московской театральной школы Олега Табакова стал Народный артист РФ Владимир Машков. Владимир Львович во главе отборочной комиссии, состоящей из ведущих артистов театра Табакова и педагогов Школы, ездит по регионам России и лично принимает участие в отборе абитуриентов для обучения. Именно благодаря его инициативе Школа получила возможность реализовывать уникальный эксперимент в сфере театрального искусства.Набор в Школу проводится по регионам России на основе творческих отборочных прослушиваний.Абитуриентами могут стать только учащиеся 9-х и 10-х классов. Максимальное количество учащихся на курсе - 24 человека. Срок обучения составляет 5 лет. Набор осуществляется раз в 2 года.Обучение, проживание и питание в Школе полностью обеспечивается за счет бюджетных средств г. Москвы.