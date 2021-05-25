Засеяно 2322 тысячи гектаров полей Саратовской области

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На сегодня засеяно 2322 тыс. га или 87% от плана, яровые культуры размещены на 891 тыс. га или 89% запланированных площадей.Технические культуры посеяны на 1349 тыс. га, кормовые культуры - на 55,5 тыс. га или 69%, овощные культуры - на 13,4 тыс. га или 84,5%, картофель -876 тыс. га или 101 % от плана.Закладка садов проведена на площади 228 га в Марксовском, Хвалынском, Перелюбском, Саратовском, Петровском районах (в 2020 году 67,0 тыс. га), в том числе интенсивного типа 172 га, плодовых питомников 29 га.Запланировано, что посевная площадь составит 4,1 млн. га. Зерновые и бобовые культуры займут 2,2 млн.га, технические культуры – 1,6 млн га, картофель – 8,6 тыс. га и овощебахчевые – 23,8 тыс. га.