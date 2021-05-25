Лесной пожар произошел в Вольском районе

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В тушении возгорания принимали участие 14 человек и 2 единицы техники лесопожарных формирований, а также дополнительно привлекались четыре человека и две единицы техники иных организаций.С 21 по 23 мая системой ИСДМ-Рослесхоз зафиксировано 10 термоточек (места повышенной температуры) на площади 83 га. Наибольшая их площадь зафиксирована в Перелюбском МР (1 шт. площадью 8 га), в Балаковском МР (2 шт. общей площадью 5 га), в Питерском МР (1 шт. общей площадью 56 га).«Для оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров министерство установило 13 видеокамер (4 камеры в Лысогорском районе, по 3 камеры в Красноармейском, Саратовском и Воскресенском районах области) с системой «Лесохранитель» в наиболее пожароопасных районах. Сотрудники прошли обучение. В перспективе до 2024 года мы планируем установить порядка 45 камер», - отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.