Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября

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Натуральная форма предполагает непосредственное пользование социальными услугами. Кроме того, гражданин может отказаться от НСУ и получать их денежный эквивалент.Стоимость полного денежного эквивалента набора составляет 1 211,66 руб. в месяц:· предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933,25 руб. в месяц),· предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 144,37 руб. в месяц),· бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 134,04 руб. в месяц).Важно! При назначении гражданину ежемесячной денежной выплаты, набор социальных услуг по умолчанию предоставляется в натуральной форме. Исключение составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым предоставляется набор социальных услуг в денежной форме.Для отказа от набора социальных услуг на будущий год полностью или частично, гражданину необходимо до 1 октября 2021 года подать заявление в Пенсионный фонд России.Заявление возможно подать через Личный кабинет на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru), в клиентской службе ПФР или в МФЦ. В случае подачи заявления об отказе от получения набора социальных услуг ранее, подача нового заявления не требуется. Выплата в денежной форме будет производиться до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение.Узнать, какой набор социальных услуг Вы получаете сейчас, можно также через Личный кабинет на сайте ПФР или обратившись лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ.Справочно: в Саратовской области более 170 тысяч жителей являются федеральными льготниками и имеют право на набор социальных услуг.