"Теремок" уезжает на северный Кавказ

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«Теремок» привезёт на Кавказ два спектакля: «Весёлая школа или Чудеса из портфеля» по пьесе Р. Файзулина, Т. Кондратьевой и «Забавная история о Короле, Бутерброде и Королевской Корове» по пьесе Г. Портнова.В спектакле «Забавная история…» заняты студенты 4 курса Театрального института СГК имени Л. В. Собинова. Вместе со студентами в гастрольный тур отправится художественный руководитель курса, народная артистка России Татьяна Кондратьева.Помимо показов спектаклей планируется творческая встреча с учащимися Ставропольского краевого музыкального колледжа им. В.И.Сафонова, которые планируют продолжить образование в театральных вузах. Во время встречи саратовские студенты представят будущим абитуриентам проект «Закулисье», который позволяет зрителям проследить этапы становления артистов театра кукол с первого курса до дипломной работы.