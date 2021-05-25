Началась работа программы детского туристического кешбэка

просмотров: 115

С этого момента все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.Обязательное условие – путевка должна быть оплачена банковской картой платежной системы «Мир». Срок возврата кешбэка на карту – 5 дней с момента совершения покупки.Отправить ребенка в детский лагерь можно, начиная со старта программы, до 15 сентября.Количество поездок на одного ребенка не ограничено. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной картой, ограничений по количеству транзакций не предусмотрено.Актуальный список лагерей – участников программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки в детские лагеря, будет доступен с момента старта программы на официальном сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря».В настоящее время процесс подключения продолжается и список лагерей – участников будет пополняться.Задать интересующие вопросы можно по телефонам горячей линии Ростуризма и ОНФ, а также в специальном чате на сайте мирпутешествий.рф.Комитет по туризму Саратовской области.