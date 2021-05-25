В Центре имени Лидии Руслановой подведены итоги конкурса "Призвание"

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Конкурс проводился в два тура с января по май 2021 года среди преподавателей государственных и муниципальных детских школ искусств Саратовской области.В отборочном туре приняли участие 55 преподавателей, которые показали высокие результаты в области педагогики, подготовили лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов. По итогам проведения прослушиваний жюри определило 16 победителей и дипломантов конкурса. Это преподаватели детских школ искусств Балакова, Балашова, Вольска, Ивантеевки, Ртищева, Светлого, Степного, Саратова и Энгельса.На гала-концерте конкурса воспитанники лауреатов и дипломантов подготовили для зрителей творческие номера, продемонстрировав высокий уровень подготовки, артистизм, также организована выставка творческих работ юных художников.Обладателем Гран-при конкурса профессионального мастерства «Призвание» стала педагог Детской школы искусств №2 г. Балашова Надежда Макеева.