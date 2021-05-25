В Саратовском Историческом парке открылось новое выставочное пространство.

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Новый арт-объект расположился на открытой площадке Парка рядом с 3D-граффити «Поезд Победы».«Вагон истории» — совместный проект Исторического парка «Россия – моя история» и АНО «Живая история». Вагон был расписан граффити-художниками Олегом Зябкиным и Владимиром Куцем сюжетами из истории Саратова: освоение космоса, легендарный «Саратовский ледокол», Великая Отечественная война и археологические исследования региона.Проект открыла выставка, посвященная Рязанско-Уральской железной дороге в Саратове.Железная дорога появилась в Саратове в 1871 году. Город стал конечным пунктом Козловско-Саратовской железнодорожной линии. После создания в 1892 году общества Рязанско-Уральской железной дороги, было решено строить линию от слободы Покровской (ныне г. Энгельс) на левобережье до Уральска. Волга стала препятствием для железной дороги, но строительство моста через реку было слишком дорогостоящим проектом. В результате обсуждений и подсчетов, было принято решение устроить паромную переправу вагонов.Рязанско-Уральская железная дорога стала единственной в стране, имевшей целую флотилию судов: от ледокола и парома до элеваторов, дока для ремонта судов, нефтекачек, барж и других.На выставке представлены уникальные экспонаты из коллекции музея Приволжской железной дороги: макет паровоза, скоростемер, ящик-шарманка для личных вещей служащих железной дороги начала XX века, инструкции для машинистов.В 1895 году в Англии, на заводе «Армстронг, Митчел и Ко» управлением РУЖД были заказаны ледокол и паром. Ледокол получил название «Саратовский ледокол», а паром «Саратовская переправа». За ними была отправлена бригада из служащих РУЖД, в том числе будущий первый механик ледокола П.Н. Турунов. После возвращения в Саратов, Турунов занял должность первого механика на ледоколе, где проработал до конца своей жизни.На Увеке, где действовала переправа через Волгу, Петр Николаевич выстроил дом по подобию тех, что он увидел в Англии. Этот деревянный дом сохранился до сих пор, в нем проживают потомки Турунова, которые передали его личные вещи и рабочие инструменты для выставки. Среди них такие экспонаты, как визитка Петра Николаевича, измерительные инструменты, счетчик оборотов парового двигателя, карандаши, пресс-папье, рыболовные крючки и дробь.Петр Турунов прослужил на Рязанско-Уральской железной дороге почти всю жизнь, был награжден медалью за доблестную службу и званием почетного гражданина Саратова.Увидеть экспонаты новой выставки в саратовском Историческом парке можно до конца июня. Экспозиция нового выставочного пространства «Вагон истории» будет постоянно меняться.