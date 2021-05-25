25 Мая 2021 ВТОРНИК
Новости
18:45 | 24 мая
До конца голосования за объекты благоустройства осталось семь дней
17:00 | 24 мая
В Саратовском Историческом парке открылось новое выставочное пространство
16:15 | 24 мая
Национальный проект "Культура" идет в село
15:22 | 24 мая
Лесной пожар произошел в Вольском районе
14:31 | 24 мая
Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября
14:30 | 24 мая
"Теремок" уезжает на северный Кавказ
13:39 | 24 мая
В Центре имени Лидии Руслановой подведены итоги конкурса "Призвание"
12:48 | 24 мая
Началась работа программы детского туристического кешбэка
12:00 | 24 мая
Сегодня на официальном ютуб-канале областного киновидеоцентра будут открыты для голосования все принятые в этом году на конкурс "Город кино" видеоролики с записью выступлений
09:58 | 24 мая
В Саратовской области определен «Лучший библиотекарь 2020 года»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Сегодня на официальном ютуб-канале областного киновидеоцентра будут открыты для голосования все принятые в этом году на конкурс "Город кино" видеоролики с записью выступлений

Новости


Областной киновидеоцентр обращает внимание участников XIV областного фестиваля-конкурса исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино»:

24 мая, в понедельник, в 10.00 по местному времени на официальном ютуб-канале учреждения будут открыты для голосования все принятые в этом году на конкурс видеоролики с записью выступлений.

Приз зрительских симпатий областного фестиваля-конкурса «Город кино» получит видеоролик, набравший наибольшее количество «лайков».

Голосование завершится 31 мая в 17.00 по местному времени.

Всего в оргкомитет областного фестиваля «Город кино» поступило 99 заявок от конкурсантов из 31 муниципального района и г. Саратова. Это 189 участников, 118 из которых заявились в номинации «вокал», 48 – в номинации «инструментальное исполнительство» и 23 человека представят «музыкальный кинономер».

Самым популярным из предлагаемых в этом году композиторов стал Микаэл Таривердиев. Его произведения будут представлены в 67 номерах конкурса.

Результаты XIV областного фестиваля-конкурса исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино» будут опубликованы на официальных ресурсах учреждения 3 июня 2021 года.