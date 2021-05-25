Сегодня на официальном ютуб-канале областного киновидеоцентра будут открыты для голосования все принятые в этом году на конкурс "Город кино" видеоролики с записью выступлений

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24 мая, в понедельник, в 10.00 по местному времени на официальном ютуб-канале учреждения будут открыты для голосования все принятые в этом году на конкурс видеоролики с записью выступлений.Приз зрительских симпатий областного фестиваля-конкурса «Город кино» получит видеоролик, набравший наибольшее количество «лайков».Голосование завершится 31 мая в 17.00 по местному времени.Всего в оргкомитет областного фестиваля «Город кино» поступило 99 заявок от конкурсантов из 31 муниципального района и г. Саратова. Это 189 участников, 118 из которых заявились в номинации «вокал», 48 – в номинации «инструментальное исполнительство» и 23 человека представят «музыкальный кинономер».Самым популярным из предлагаемых в этом году композиторов стал Микаэл Таривердиев. Его произведения будут представлены в 67 номерах конкурса.Результаты XIV областного фестиваля-конкурса исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино» будут опубликованы на официальных ресурсах учреждения 3 июня 2021 года.