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В Саратовской области определен «Лучший библиотекарь 2020 года»

Новости / Культура
В Саратовской области определен «Лучший библиотекарь 2020 года»

20 мая Областная универсальная научная библиотека стала местом, где были подведены итоги регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2020 года».

В творческом состязании участвовали 46 библиотечных работников из 36 библиотечных систем Саратовской области. Впервые за несколько лет список участников пополнили сотрудники главных библиотек региона: Областной универсальной научной библиотеки, Областной специальной библиотеки для слепых и Областной библиотеки для детей и юношества имени А. С. Пушкина.

Еще одно существенное изменение в конкурсе связано с активным развитием библиотечного дела, на которое направлены ресурсы национального проекта "Культура", - подчеркивают организаторы. Так, в 2019 году впервые появилась номинация «Лучший библиотекарь модельной библиотеки», в связи с модернизацией и созданием модельных библиотек нового поколения в рамках нацпроекта. Все модельные библиотеки области принимают участие в Конкурсе.

На заключительном областном этапе были представлены 14 участников – победители зонального этапа конкурса.

В 2020 году конкурс проходил по трём номинациям «Лучший библиотекарь по продвижению книги и чтения», «Лучший библиотекарь модельной библиотеки» и «Лучший библиотекарь по продвижению краеведческих знаний» (только для государственных библиотек). Компетентное жюри определило победителей по итогам оценки конкурсных работ участников, просмотра видеороликов презентаций «Визитная карточка библиотекаря» и защиты проектов конкурсантов.

Торжественное мероприятие областного конкурса профессионального мастерства и награждение победителей по традиции будет приурочено к Общероссийскому дню библиотек и состоится 27 мая. Время проведения мероприятия уточняется.

НАША СПРАВКА:

Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года» проводится в Саратовской области с 1998 года министерством культуры Саратовской области и государственным учреждением культуры «Областная универсальная научная библиотека». Целью Конкурса является повышение престижа библиотечной профессии, внедрение эффективных форм и методов работы по продвижению книги и чтения, стимулирование инновационной деятельности библиотек. Ежегодно в нем принимают участие свыше 50 библиотекарей.

За все годы существования конкурса его участниками были более 1 300 человек, а 172 библиотечных работника стали лучшими по профессии и награждены дипломами победителей, специальными призами и денежными поощрениями.

С 2001 года конкурс проводится по нескольким номинациям, позволяющим раскрыть специфику библиотечной профессии и актуализировать профессиональную деятельность: «Лучший библиотекарь сельской библиотеки-филиала», «Лучший библиотекарь, работающий с детьми», «Лучший библиотекарь, обслуживающий людей с ограниченными возможностями», «Лучший заведующий методико-библиографическим отделом», «Лучший молодой библиотекарь», «Лучший библиотекарь центра правовой информации», «Лучший библиотекарь – специалист по информационным технологиям», «Лучший библиотекарь, работающий в помощь образованию», «Лучший библиотекарь, работающий по представлению, популяризации и продвижению библиотечных фондов», «Лучший библиотекарь – специалист по информационно-коммуникационным технологиям», «Лучший библиотекарь по продвижению книги и чтения», «Лучший библиотекарь по продвижению краеведческих знаний», «Лучший библиотекарь, работающий с молодежью».