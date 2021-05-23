XXXIV Собиновский музыкальный фестиваль: посвящение Сергею Прокофьеву

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Директор Академоперы Алексей Комаров подчеркнул, что коллектив театра при смене площадки по причине глобального ремонта основной вошел в рабочий ритм сразу же и счастлив, что фестиваль состоится и пройдет в привычном режиме. Алексей Николаевич поблагодарил Российский национальный музей музыки за материалы, предоставленные для выставки, посвященной Сергею Прокофьеву. Собиновский фестиваль-2021 посвящен творчеству этого музыкального гения.С программой форума журналистов познакомил главный дирижер театра, лауреат Государственной премии РФ Юрий Кочнев:Также прославленный худрук Академоперы напомнил, что именно в Саратове состоялась первая постановка балета Прокофьева "Стальной скок", за которую театр был премирован "Золотой Маской".Начнется фестиваль 26 мая, концертом, составленным из редко исполняемых произведений. Это сюита к кинофильму «Поручик Киже», музыка к спектаклю «Египетские ночи» и кантата «Здравица». Юрий Леонидович сообщил, что третье произведение программы вечера-открытия было написано Прокофьевым в 1939 году ко дню рождения Сталина. Некоторое время о кантате не вспоминали, затем сменили фамилию на Ленин.Два фестивальных вечер отданы под традиционный и любимый саратовскими меломанами Конкурс Конкурсов. В этом году на участие в нем подали заявки двенадцать вокалистов. Победитель получит премию в сто тысяч рублей. Солисты, занявшие второе и третье места, буду награждены денежными суммами в 75 и 50 тысяч рублей соответственно. Вместе с российскими исполнителями в Конкурсе Конкурсов примут участие тенор из Армении, баритон из Вьетнама и меццо-сопрано из Азербайджана.Также в программу XXXIV Собиновского фестиваля включены два балета Петра Ильича Чайковского с участием приглашенных солистов. 30 мая в "Лебедином озере" главные партии станцуют солисты Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева (Москва). В роли Одетты-Одилии выступит Марина Волкова, в роли Зигфрида - Артем Хорошилов.5 июня в балете "Щелкунчик" примут участие артисты балета Государственного Большого театра России Екатерина Клявлина (Клара) и Марк Чино (Принц).Заключительный гала-концерт XXXIV Собиновского музыкального фестиваля пройдет 6 июня на Большой сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова.Автор Елена МаркеловаФото автора