Вячеслав Моше Кантор назвал антисемитскими атаки на синагоги в Германии на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке

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В середине мая атаке подверглась синагога в Берлине: неизвестные забросали её камнями и сожгли израильский флаг у входа в здание. Аналогичный инцидент с поджогом флага произошёл возле синагоги в Мюнстере. В Гельзенкирхене полиции пришлось буквально разгонять толпу из почти 200 человек, которые собрались у местной синагоги и скандировали антисемитские лозунги. Кроме того, неизвестные подожгли верхушку каменного мемориала разрушенной синагоге в Дюссельдорфе.В ЕЕК уверены, что подобные акты агрессии направлены на еврейские общины Европы из-за обострения напряжённости на Ближнем Востоке. Однако в основе их лежит прежде всего антисемитизм.От лица ЕЕК Вячеслав Моше Кантор высказал своё осуждение попыток перенести агрессию с еврейского государства на еврейские общины в Европе и призвал правоохранительные органы усилить защиту общин в столь сложные времена напряжённости, а также проявлять нулевую толерантность к разжигателям ненависти.