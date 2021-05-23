Вячеслав Моше Кантор назвал антисемитскими атаки на синагоги в Германии на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке
«Мы решительно осуждаем попытки перенести и распространить агрессию, объектом которой сейчас стало еврейское государство, на еврейские общины в Европе», - заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор на участившиеся случаи атак на европейские синагоги и мемориалы.
В середине мая атаке подверглась синагога в Берлине: неизвестные забросали её камнями и сожгли израильский флаг у входа в здание. Аналогичный инцидент с поджогом флага произошёл возле синагоги в Мюнстере. В Гельзенкирхене полиции пришлось буквально разгонять толпу из почти 200 человек, которые собрались у местной синагоги и скандировали антисемитские лозунги. Кроме того, неизвестные подожгли верхушку каменного мемориала разрушенной синагоге в Дюссельдорфе.
В ЕЕК уверены, что подобные акты агрессии направлены на еврейские общины Европы из-за обострения напряжённости на Ближнем Востоке. Однако в основе их лежит прежде всего антисемитизм.
«Посягательства на евреев и еврейские объекты всегда мотивированы антисемитизмом, как бы их ни пытались связать с событиями геополитического характера, происходящими на расстоянии 3000 миль от мест, где случаются такие инциденты», — заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор, комментируя атаки.
«Мы вновь наблюдаем распространение лживых и полных ненависти измышлений об Израиле и его праве защищаться от террористических атак ХАМАСа, разжигающих ненависть к евреям и провоцирующих нападения на них в странах Европы», — добавил президент ЕЕК.
От лица ЕЕК Вячеслав Моше Кантор высказал своё осуждение попыток перенести агрессию с еврейского государства на еврейские общины в Европе и призвал правоохранительные органы усилить защиту общин в столь сложные времена напряжённости, а также проявлять нулевую толерантность к разжигателям ненависти.
«Мы искренне надеемся и молимся о том, чтобы в Израиле как можно скорее прекратились вооружённые нападения, и чтобы израильтяне и палестинцы смогли поскорее вернуться к нормальной, мирной жизни и были защищены от сеющих хаос террористических организаций», — заявил в заключение президент ЕЕК.