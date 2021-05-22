В Балаково прошла командная гонка на каяках и катамаранах

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В соревнованиях участвовали смешанные команды – 2 каяка и катамаран. Гонка была разделена на 7 этапов. В рамках одного из них участники проводили даже спасательные работы.На «Туриаду» приезжают победители региональных соревнований, поэтому борьба всегда очень напряженная.«С одной стороны, мы довольны своим результатом, но были некоторые моменты, которые нас расстроили. На этапе проводки судов у нас улетел каяк в воду, за это нам дали 200 штрафных секунд. Это не очень хорошо. Но при этом трассу мы прошли всего за 10 минут. Этап начинается с полосы препятствий, затем мы приходим на «старт», садимся на каяки и едем в зону, где начинается спасение судна. Каяк переворачивается. Нужно кинуть веревку человеку, находящемуся на судне. С берега стоят два человека, которые должны вытащить каяк на берег и слить воду. После идет этап проводки судов, которым мы остались недовольны. Далее - этап самостраховки, все спортсмены переворачиваются по очереди. Самый сложный этап - «ворота». Их нужно пройти за 1 минуту 45 секунд. Наше время без штрафных очков - 10 минут 45 секунд. Я считаю, что это хороший результат. По нашим подсчетам мы пока занимаем 2 место. Правда, огорчают штрафные баллы. Но мы надеемся, что войдём в тройку лидеров», - поделился впечатлениями Азат Гадельшин (Республика Татарстан).Каждый день в спортивно - туристском лагере «Туриада» завершается награждением. И имена победителей командной гонки станут известны уже сегодня.Напомним, в этом году на территории Хвалынского района с 18 по 21 мая проходит спортивно-туристский лагерь «Туриада». Проект реализуется при поддержке Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в ПФО. В этом году он проходит и в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».