В школе «Авиатор» открылся музей истории Саратовского авиационного завода
Вчера, 20 мая, в стенах школы «Авиатор» состоялось торжественное открытие музея истории Саратовского авиационного завода. Среди участников мероприятия были ветераны, много де трудившиеся на САЗ.
История предприятия началась 31 декабря 1931 года, 90 лет назад, когда САЗ заработал как саратовский завод по выпуску комбайнов. Переход на выпуск продукции авиапрома был совершен через 6 лет, в 1937 году, в связи с возможной военной угрозой для СССР.
Экспонаты музея тесно связаны со знаменательными событиями в жизни района и города, они информируют о военных годах и служат делу объединения разных поколений, чему способствует расположение музея в школе «Авиатор». Глава администрации района Максим Сиденко, поздравляя с открытием музея, отметил его высокую значимость.
Жители района могут попасть на экскурсии, узнать, как развивался Саратовский авиационный завод, и прослушать лекции о сохранении памятников САЗа. Ученики школы могут узнавать интересные факты из радиопередачи «Пять минут истории Саратовского авиационного завода».
В день открытия все желающие приняли участие в первой экскурсии, проведенной активистом Валентином Аристарховым, который сохранил экспонаты музея до нынешнего времени.