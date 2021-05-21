В школе «Авиатор» открылся музей истории Саратовского авиационного завода

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История предприятия началась 31 декабря 1931 года, 90 лет назад, когда САЗ заработал как саратовский завод по выпуску комбайнов. Переход на выпуск продукции авиапрома был совершен через 6 лет, в 1937 году, в связи с возможной военной угрозой для СССР.Экспонаты музея тесно связаны со знаменательными событиями в жизни района и города, они информируют о военных годах и служат делу объединения разных поколений, чему способствует расположение музея в школе «Авиатор». Глава администрации района Максим Сиденко, поздравляя с открытием музея, отметил его высокую значимость.Жители района могут попасть на экскурсии, узнать, как развивался Саратовский авиационный завод, и прослушать лекции о сохранении памятников САЗа. Ученики школы могут узнавать интересные факты из радиопередачи «Пять минут истории Саратовского авиационного завода».В день открытия все желающие приняли участие в первой экскурсии, проведенной активистом Валентином Аристарховым, который сохранил экспонаты музея до нынешнего времени.