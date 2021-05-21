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На Набережной Космонавтов монтируют автополив и укрепляют склоны зеленых зон

Новости


В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Жилье и городская среда», в Саратове идут работы по благоустройству общественных территорий и ряда дворов многоквартирных домов.

Так, на участке Новой Набережной от ул. Вольская до ул. 2-я Садовая завершается монтаж сетей электроснабжения, ведется монтаж системы автополива. В настоящее время созданы основания под спортивные площадки и готовятся основания под павильоны.

Выполняются также работы по благоустройству Набережная Космонавтов (от Бабушкиного взвоза до ул. Московская). На этом участке идут подготовительные работы под укладку основания плиточного покрытия, на зеленых зона рабочие укладывают трубопроводы системы автополива и занимаются укреплением склонов. ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» заменяет сети водоснабжения на 4 ярусе Набережной Космонавтов.

Помимо этого ведутся работы в 4 дворах по адресам: дома 1 и 3 на ул. Грибова и дом 11 по ул. Дегтярная; ул. Шелковичная, дома 200 и 202; ул. Деловая, дома 18 и 20; ул. Пролетарская, дом 19А и ул. 4-я Нагорная, дом 20.

В настоящее время проводятся работы по демонтажу старого дорожного покрытия и бордюрного камня, планируется территория дворов. Также во дворах продолжаются работы по установке дорожного и тротуарного бордюра на входных группах.

Напомним, до 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru продолжается голосование за объекты благоустройства 2022 года. Сделать выбор может любой саратовец в возрасте от 14 лет, авторизировавшись по номеру телефона или через госуслуги.
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