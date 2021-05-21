В Саратовском областном музее краеведения состоялось подведение итогов и награждение победителей областного конкурса «Будь первым!»

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Конкурс проводился по трем номинациям. Участники, представившие работы в номинации «Мечтая о звездах», проявили свою фантазию в полной мере, придумали и самостоятельно смастерили космические корабли и целые орбитальные станции будущего. Самые интересные из большого количества представленных работ теперь можно увидеть на выставке в музее.Для участия в номинации «Помнит Саратов, знаю я!» необходимо было побывать в тех местах Саратова или области, где когда-то бывал Ю.А. Гагарин, сделать там селфи и рассказать, как эти места связаны с первым космонавтом.Не забыли организаторы конкурса и образовательные учреждения. Победителями в номинации «Знаете, каким он парнем был» стали школы и лицеи, учащиеся которых чаще других посещали наши выставки и лекции на космическую тематику.Жюри рассмотрело около 100 работ учащихся 16 учебных заведений, а также воспитанников Центра технического творчества детей и молодежи, Творческого объединения «Алиса» (Гимназия № 7) и Творческого объединения «Азбука творчества» подросткового клуба «Ромашка».С приветственным словом к собравшимся для подведения итогов обратилась председатель жюри конкурса, заместитель директора музея Л.Я. Соломонова. Она поблагодарила ребят за фантазию, мастерство и талант в подготовке конкурсных работ, а родителей и педагогов-руководителей—за помощь и поддержку юных участников конкурса.В номинации «Мечтая о звездах» победители были выявлены только в младшей возрастной категории (1-4 класс). Первое место занял Матвей Недостоев (1-й класс, Центр технического творчества детей и молодежи). 2-е место присуждено Даниле Тугову (2-й класс, гимназия № 75 им. Д.М. Карбышева). Третье место заняли Илья Козулёв (1-й класс, гимназия № 7) и Климентий Коробов (3-й класс, школа № 59).В номинации «Помнит Саратов, знаю я» победители были определены во всех трех возрастных категориях. В младшей категории (1-4 класс) первое место занял коллектив учащихся 3 «В» класса гимназии № 2. Второе место присуждено Милане Мамоновой (1-й класс, гимназия № 7). Третье место поделили Артем Антошин (1-й класс, школа № 44) и Семен Юрин (1-й класс, школа № 95).В средней возрастной категории (5-8 класс) жюри присудило только третье место: Евгении Макаровой, ученице 5-го класса гуманитарно-экономического лицея.В старшей возрастной категории (9-11 классы, учащиеся средних специальных учебных заведений и студенты вузов) также был определен только один победитель. Ирина Харькова, студентка 2-го курса Поволжского института управления им. П.А. Столыпина заняла третье место.В качестве музыкального подарка присутствующим был продемонстрирован музыкальный клип «Космонавтом стать хочу», подготовленный объединением «36 добряков» учащихся 2 «Д» лицея № 62. Автор музыки, Марина Потехина, а также участники коллектива рассказали о работе над клипом.