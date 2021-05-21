Главврачи саратовских клиник побывали в клинических подразделениях Сеченовского университета

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Им была продемонстрирована структура и практическая деятельность подразделений, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (лечебно-диагностическое отделение, отделения лучевой диагностики, диагностической и лечебной эндоскопии), Центра медицинской реабилитации.Кроме того, саратовские организаторы здравоохранения ознакомились с работой клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов, операционным блоком с роботической системой.Как отметил главный врач Областного клинического кардиологического диспансера Валерий Агапов, особое внимание саратовская делегация обратила на специфику организации университетской Клиники управления здоровьем, которая также была презентована нашим специалистам московскими коллегами.«Уникальная структура. Это новый уровень обследования и лечения с персонализированным подходом. Здесь работают квалифицированные врачи с научными степенями и достижениями в медицине, применяются современные методы диагностики с наиболее точными результатами. Для диагностики и лечения наиболее сложных заболеваний проводятся консилиумы врачей из состава профессоров и заведующих кафедрами Первого меда. Доступны генетическое тестирование с целью уточнения диагноза и выявления предрасположенности к определенным заболеванием, все лучшие функциональные и лабораторные исследования организма. Назначение лечения осуществляется с учетом современных достижений и персональной диагностики. Организовано проведение профилактических процедур хронических заболеваний. Эта клиника, действительно, новое слово в современной медицине. Алгоритмы ее работы планируем применять и на территории Саратовской области. Уверен, ректор Сеченовского университета Петр Витальевич Глыбочко, его коллеги нам в этом помогут», - отметил Валерия Агапов.Также саратовские специалисты посетили Национальный референс-центр патоморфологических и иммуногистохимических методов исследования при Сеченовском университете. Главными задачами этого подразделения является ранняя диагностика онкологических заболеваний с использованием высокоточных, в том числе молекулярно-генетических методов исследования с дальнейшим выбором таргетной терапии. Специалисты центра широко используют возможности осуществления всего диагностического и консультационного процесса дистанционно с применением телемедицинских технологий. Здесь максимально развита цифровизация - создан цифровой архив и на его основе разработаны программы с использованием искусственного интеллекта для интерпретации исследуемого материала.Руководство центра подтвердило свои намерения и впредь оказывать методическую помощь саратовским онкологам, в том числе проводить анализ типичных и нестандартных случаев онкозаболеваний, а также в проведении образовательных мероприятий для специалистов.Еще одним объектом посещения стал Институт урологии и репродуктивного здоровья человека при Сеченовском университете. Здесь проводятся исследования и клинические испытания, создаются новые методы и протоколы лечения в сотрудничестве с ведущими мировыми клиниками. Научно-исследовательская работа построена на принципах мультидисциплинарности, что существенно расширяет спектр фундаментальных и клинических исследований, а также его лечебно-диагностические возможности. Создана уникальная методика 3D-моделирования пораженного болезнью органа, виртуальная картина которого строится на анализе данных мультиспиральной компьютерной томографии.После посещения клиник в ходе встречи саратовских врачей с Петром Глыбочко обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества Первого МГМУ им. И.М. Сеченова с региональной системой здравоохранения. Ректор особо отметил, что в Саратовской области необходимо искать новые подходы и максимально комплексно реализовывать мероприятия по кадровому обеспечению отрасли. В этом и других направлениях работы он рекомендовал плотнее взаимодействовать с Саратовским государственным медицинским университетом им. В.И. Разумовского. Также были затронуты другие вопросы, требующие отдельного внимания организаторов здравоохранения.От имени министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина Петру Глыбочко были выражены слова искренней признательности и благодарности за постоянную помощь и поддержку, оказываемые саратовскому здравоохранению.«Во многом благодаря именно Вам, Вашему неравнодушному и сопричастному отношению к решению насущных вопросов Саратовской области, в регионе имеются возможности и потенциал к дальнейшему развитию, повышению качества и доступности для жителей медицинской помощи.На протяжении многих лет ведущие специалисты Сеченовского университета, по праву являющегося флагманом мировой медицинской науки, оказывают практическую и методическую помощь саратовским медработникам. Мастер-классы, практические конференции, обмен опытом, курсы повышения квалификации всегда вызывают живой интерес у представителей профессионального и научного сообществ, что, несомненно, является ощутимым импульсом к развитию и совершенствованию региональной отрасли здравоохранения», - процитировали саратовские врачи приветственный адрес Олега Костина к Петру Глыбочко.