В Саратовской области написаны контрольные работы по обществознанию и химии

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Напомним, ранее Рособрнадзор сообщал о том, что проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору в 2020/21 учебном году было отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников проводятся контрольные работы. Школьники пишут их только по одному предмету по своему выбору. Прохождение контрольных работ по нескольким предметам не предусмотрено. Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут участвовать в написании контрольных работ по своему желанию.В Саратовской области контрольную работу по обществознанию написали более 7 тыс. девятиклассников, а по химии – 724 школьника. Девятиклассники выполняли работу с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 2021 года.«Писала контрольную работу по химии, потому что мне очень нравится этот предмет, планирую дальше идти в профильный класс в своей гимназии. Потом мечтаю связать свою жизнь с медициной или химической промышленностью. Задания контрольной были идентичны заданиям ОГЭ, специфических знаний они не требовали, все было в рамках школьной программы. Возможно, в некоторых из них требовался расширенный кругозор. Думаю, что сдала контрольную хорошо, я выполнила практически все задания», – считает Виктория Мигиськина, ученица гимназии № 1 г.Балашов.Результат контрольной работы не является условием допуска девятиклассников к прохождению государственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачислении обучающихся в профильные классы для прохождения дальнейшего обучения. Работа будет оцениваться по первичным баллам с последующим переводом в отметки по пятибалльной шкале. Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки в классный журнал.«Мне нравится обществознание. Я пока думаю, пойду учиться дальше в 10 класс или буду поступать в колледж. Еще не определился. Но сделать выбор нужно в ближайшее время. Сама контрольная работа для меня была несложной, задания решал чуть больше часа. В твердой четверке я не сомневаюсь, а там посмотрим. Ждем результатов», – рассказал по итогам написания контрольной работы Дмитрий Семенов, девятиклассник из средней школы № 27 г. Балаково.