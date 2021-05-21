21 Мая 2021 ПЯТНИЦА
Новости
15:18 | 21 мая
В Балаково прошла командная гонка на каяках и катамаранах
14:40 | 21 мая
В школе «Авиатор» открылся музей истории Саратовского авиационного завода
13:53 | 21 мая
На Набережной Космонавтов монтируют автополив и укрепляют склоны зеленых зон
13:00 | 21 мая
В Саратовском областном музее краеведения состоялось подведение итогов и награждение победителей областного конкурса «Будь первым!»
12:09 | 21 мая
Главврачи саратовских клиник побывали в клинических подразделениях Сеченовского университета
10:55 | 21 мая
Сбер представил Салют ТВ — собственную операционную систему для производителей телевизоров
10:54 | 21 мая
В Саратовской области написаны контрольные работы по обществознанию и химии
09:57 | 21 мая
Коллектив "Карусель" саратовской школы-интерната стал победителем фестиваля «lnclusive Dance»
09:00 | 21 мая
В Волгу выпустили двести тысяч мальков
17:00 | 20 мая
22 мая и 1 июня в области будет запрещена продажа алкоголя
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Коллектив "Карусель" саратовской школы-интерната стал победителем фестиваля «lnclusive Dance»

Новости


С 16 по 20 мая в городе Сочи проходил Международный благотворительный танцевальный фестиваль «Inclusive Dance».

Учредителем и главным организатором фестиваля является Автономная некоммерческая организация «Центр социокультурной анимации «Одухотворение». Соорганизатор фестиваля – благотворительный фонд «Inclusive Dance».

В фестивале могли участвовать инклюзивные пары, в которых один из партнеров имеет ограниченные возможности здоровья, и инклюзивные танцевальные коллективы, в которых есть как участники, имеющие инвалидность, так и участники без инвалидности.

В оргкомитет фестиваля поступило почти 100 заявок из разных уголков России, однако получили право выступить в соревновательной программе 15 коллективов из 12 российских регионов и других стран.

За 2 конкурсных дня компетентное жюри посмотрело 96 танцевальных номеров. На сцене Дома культуры «Адлер» свое мастерство продемонстрировали и воспитанники саратовской школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №5, участники танцевального коллектива «Карусель». По итогам соревнований танцевальный коллектив (руководитель Алексеева Ю.М.) был награжден Дипломом I степени по направлению «Народный танец» за номер «Березка» и Дипломом II степени по направлению «Эстрадный танец» за номер «Журавли».