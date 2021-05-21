Коллектив "Карусель" саратовской школы-интерната стал победителем фестиваля «lnclusive Dance»

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Учредителем и главным организатором фестиваля является Автономная некоммерческая организация «Центр социокультурной анимации «Одухотворение». Соорганизатор фестиваля – благотворительный фонд «Inclusive Dance».В фестивале могли участвовать инклюзивные пары, в которых один из партнеров имеет ограниченные возможности здоровья, и инклюзивные танцевальные коллективы, в которых есть как участники, имеющие инвалидность, так и участники без инвалидности.В оргкомитет фестиваля поступило почти 100 заявок из разных уголков России, однако получили право выступить в соревновательной программе 15 коллективов из 12 российских регионов и других стран.За 2 конкурсных дня компетентное жюри посмотрело 96 танцевальных номеров. На сцене Дома культуры «Адлер» свое мастерство продемонстрировали и воспитанники саратовской школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №5, участники танцевального коллектива «Карусель». По итогам соревнований танцевальный коллектив (руководитель Алексеева Ю.М.) был награжден Дипломом I степени по направлению «Народный танец» за номер «Березка» и Дипломом II степени по направлению «Эстрадный танец» за номер «Журавли».