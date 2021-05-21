В Волгу выпустили двести тысяч мальков

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В 2020 году специалисты КВС выпустили 786 тыс. особей молоди сазана навеской 20 г. в акваторию Волгоградского водохранилища в реку Большой Иргиз в районе села Кормежка Саратовской области.Данные мероприятия реализуются в соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, при осуществлении забора воды из водоемов должны предусматриваться мероприятия, максимально предотвращающие неблагоприятное воздействие на водную экосистему, что позволяет обеспечить сохранность и оптимальное воспроизводство рыбных запасов.ООО «Концессии водоснабжения-Саратов» провело подсчет возможного ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам Волгоградского водохранилища в результате работы водозаборных сооружений. В результате, 12 марта текущего года состоялось заседание конкурсной комиссии по выполнению работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Победу в нем одержало ФГУП «Национальные рыбные ресурсы».