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В Волгу выпустили двести тысяч мальков

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18 мая 194000 мальков сазана выпустили в Волгу. Мальки весят в среднем 20 гр. Общая масса выпущенных мальков составила почти 4 тысячи тонны. В июне и в июле текущего года планируется выпустить в Волгу 154 тысячи мальков стерляди навеской 3 гр.

В 2020 году специалисты КВС выпустили 786 тыс. особей молоди сазана навеской 20 г. в акваторию Волгоградского водохранилища в реку Большой Иргиз в районе села Кормежка Саратовской области.

Данные мероприятия реализуются в соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, при осуществлении забора воды из водоемов должны предусматриваться мероприятия, максимально предотвращающие неблагоприятное воздействие на водную экосистему, что позволяет обеспечить сохранность и оптимальное воспроизводство рыбных запасов.

ООО «Концессии водоснабжения-Саратов» провело подсчет возможного ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам Волгоградского водохранилища в результате работы водозаборных сооружений. В результате, 12 марта текущего года состоялось заседание конкурсной комиссии по выполнению работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Победу в нем одержало ФГУП «Национальные рыбные ресурсы».