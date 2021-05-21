22 мая и 1 июня в области будет запрещена продажа алкоголя

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Соответствующие ограничения установлены Законом области от 29 июня 2015 года № 85-ЗСО «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Саратовской области».В текущем году согласно распоряжению Губернатора от 18.05.2021 № 365-р установлена единая дата проведения мероприятия «Последний звонок» – 22 мая 2021 года.Несоблюдение установленных ограничений розничной продажи алкогольной продукции влечет за собой административную ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. Указанные ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, однако торговля алкоголем навынос в этом случае запрещена федеральным законодательством.