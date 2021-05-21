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22 мая и 1 июня в области будет запрещена продажа алкоголя

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Министерство экономического развития Саратовской области информирует, что в связи с проведением мероприятия «Последний звонок» и Международного дня защиты детей (1 июня) на территории региона будет запрещена розничная продажа алкогольных напитков.

Соответствующие ограничения установлены Законом области от 29 июня 2015 года № 85-ЗСО «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Саратовской области».

В текущем году согласно распоряжению Губернатора от 18.05.2021 № 365-р установлена единая дата проведения мероприятия «Последний звонок» – 22 мая 2021 года.

Несоблюдение установленных ограничений розничной продажи алкогольной продукции влечет за собой административную ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. Указанные ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, однако торговля алкоголем навынос в этом случае запрещена федеральным законодательством.