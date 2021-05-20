В столице Кубани прошла пресс-конференция, посвященная V всероссийскому полумарафону ЗаБег.РФ

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Масштабное спортивное мероприятие пройдет в России 30 мая, в нем примут участие свыше 120 тысяч спортсменов. Краснодарский край запланировал участие в событии 2500 легкоатлетов. О подготовке к полумарафону рассказали журналистам руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу, представители руководства региона, амбассадор проекта Алексей Смертин и соорганизатор проекта в Краснодаре, руководитель ГК «Высшая лига» Алексей Пшеничный.По словам Ксении Шойгу, Краснодарский края является неотъемлемой частью спортивного сообщества России, и вклад атлетов Юга России поможет установить новый рекорд Гиннесса. Ксения также рассказала, что впервые в рамках проекта будут определены сильнейшие бегуны на дистанции 21 км и среди мужчин, и среди женщин.Алексей Пшеничный заметил, что краснодарские спортсмены могут сделать вклад не только во всероссийский зачет, но и помочь столице Кубани побороться за звание «Беговой столицы России». Министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов сообщил, что и ведомство, и администрация края оказывают предстоящему старту всю необходимую поддержку.