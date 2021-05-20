"Деньги как дождь": "... и никого не стало"

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Французский актер и драматург Себастьян Тьери написал комедию абсурда о супружеской паре, в квартире которой регулярно появляются деньги. Сначала на столе откуда ни возьмись появляется бумажка в сто евро, которая всего лишь приводит в замешательство анестезиолога Брюно и его супругу, школьную директрису Лоранс. Затем купюры в прямом смысле сыплются с потолка. С каждым днем денег становится все больше. Параллельно с ними в отношениях пары растет напряжение, увеличивается количество вопросов: как распорядиться огромной суммой? достойны ли супруги такого сюрприза? найдут ли в себе силы правильно распорядиться ситуацией? как выдержать испытание большими деньгами?Новый спектакль Драмы состоит из конфликтных ситуаций. Они неизбежны в условиях непонимания, откуда деньги берутся и что с ними делать. Кажется, каждый конфликт словно звено цепочки, которое имеет свое название: страх, соблазн, меркантильность, алчность, самолюбие, самоирония, самоуважение, осторожность и так далее. И когда эта "цепь" сковывает человека, естественно, о привычной жизни приходится забыть. И тут уже не до смеха. Режиссер делает ставку не на "комедийную" искрометность. Эльвира Игоревна знает, что произведения Тьери относят к так называемому «третьему направлению» - между бульварным театром и театром серьезным, и мастерски обживает это "огороженное" критиками театральное поле. Нарастающие напряжение и тревога эффектно передаются музыкальным рядом, лилово-сиреневым мерцанием вечернего Парижа. Слепят глаза сменяющие друг друга вращающиеся мандала и Эйфелева башня. Ярчайшая иллюстрация мысли: когда твоей личной Вселенной становятся деньги, жизнь превращается в хаос.Эльвира Данилина не скрывает своего интереса к психоанализу, и в "Деньгах как дождь" он служит любопытным, украшающим действие ходом. Абсурдность происходящего на сцене подчеркивается простыми основополагающими истинами, звучащими из уст Провидения. Сумасшедшая органика Андрея Казакова - отличная почва для парадоксального шарма спектакля. И если Провидение одной лишь лукавой улыбкой намекает на будущую семейную драму, то приход лукавой домработницы-испанки (Светлана Москвина озорно играет этакий назойливый катализатор раздражения для хозяев) и появление (скорее натиск) в доме супругов неуравновешенного брутала мсье Трака (Александр Каспаров) только подтверждают догадку о скорой роковой развязке.Точно подобраны для исполнения главных ролей Лоранс и Брюно актеры Александра Коваленко и Валерий Малинин! В основе артистической натуры Валерия Сергеевича есть такая неоспоримая правда жизни. В данном образе свойство артиста только подчеркивает абсурдность мира, в котором из-за денег приличный семьянин, человек с обаянием и чувством юмора превращается в сущее чудовище. Ведущую роль в своих постановках Эльвира Данилина отдает Женщине. Ох, какая у нее заводная озорница царевна Забава (Зоя Юдина) в сказке "Летучий корабль"! Сколько элегантного достоинства в сулящем неотвратимое возмездие взгляде Ромэйн (Татьяна Родионова), героини детектива Агата Кристи. В третьей постановке образ Лоранс тоже несет ключевую смысловую нагрузку. Темпераментная Александра Коваленко в этой роли словно умелая канатоходка, которая балансирует между желанием эффектной женщины жить в роскоши и категорической невозможностью поступиться своими принципами. И последние идут яркой Лоранс не меньше чем дорогие наряды от кутюр."Правила комедии абсурда". Так обозначен жанр премьеры. И Академдрама действительно задала в нем свои правила. Создатели постановки показали нам сценический вариант сеанса психоанализа. Спектакль красивый (браво изысканному и элегантному таланту художника Юрия Наместникова). Он очень симпатичен чистой до наивности финальной установкой, которую произносят прошедшие-непрошедшие испытание деньгами герои пьесы. "Деньги как дождь" - зрелище, побуждающее к размышлениям на серьезные темы, чего в телевизионном фаст-фуде не найдешь. А значит, ответ на вопрос, идти ли в театр, однозначен. Театр ждет.Автор Елена Маркелова