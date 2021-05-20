В Саратове состоится Гала-концерт и церемонии награждения победителей II областного конкурса профессионального мастерства «Призвание»
21 мая 2021 года в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой (г. Саратов, улица имени М.В. Ломоносова, 20) состоится Гала-концерт и церемонии награждения победителей II областного конкурса профессионального мастерства «Призвание».
Начало мероприятия в 14.00.
Учредителем конкурса выступает министерство культуры Саратовской области, организатор – ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр».
Мероприятие проводится с целью сохранения и развития художественного образования, выявления и поддержки лучших преподавателей детских школ искусств Саратовской области.
Конкурс проводился в два тура с января по май 2021 года среди преподавателей государственных и муниципальных детских школ искусств Саратовской области.
В I туре Конкурса приняли участие 55 преподавателей, достигших высоких результатов в области педагогики, подготовившие лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов. По итогам работы отборочной комиссии к участию во II тур были допущены 16 из них.