В Саратове состоится Гала-концерт и церемонии награждения победителей II областного конкурса профессионального мастерства «Призвание»

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Начало мероприятия в 14.00.Учредителем конкурса выступает министерство культуры Саратовской области, организатор – ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр».Мероприятие проводится с целью сохранения и развития художественного образования, выявления и поддержки лучших преподавателей детских школ искусств Саратовской области.Конкурс проводился в два тура с января по май 2021 года среди преподавателей государственных и муниципальных детских школ искусств Саратовской области.В I туре Конкурса приняли участие 55 преподавателей, достигших высоких результатов в области педагогики, подготовившие лауреатов и дипломантов областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов. По итогам работы отборочной комиссии к участию во II тур были допущены 16 из них.