Состоится мастер-класс «Игрушка из глины» в рамках проекта «Океан возможностей»

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Мастер класс проходит в рамках проекта «Интерактивная обучающая платформа «Океан возможностей» для семей с детьми с ментальными нарушениями», ставшего победителем в рамках областного конкурса социальных проектов СОНКО 2020 года. В проекте принимают участие 30 семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, из города Саратова и области. В рамках проекта специалисты из команды Фонда повышают свою профессиональную компетенцию в вопросах развития дистанционных форм и методов оказания помощи детям с особенностями развития и их родителям. Опираясь на полученные знания, специалисты организуют работу интерактивной обучающей платформы «Океан возможностей». За время реализации проекта на платформе будут размещены курс по кинезиотерапии «ПроДвижение», состоящий из 6 видеозанятий; творческие мастер-классы.Телефон для справок: +7(937)268-44-55, Наталья Коваценко.