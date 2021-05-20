20 Мая 2021 ЧЕТВЕРГ
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13:45 | 20 мая
В Саратове состоится Гала-концерт и церемонии награждения победителей II областного конкурса профессионального мастерства «Призвание»
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Состоится мастер-класс «Игрушка из глины» в рамках проекта «Океан возможностей»
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Состоится мастер-класс «Игрушка из глины» в рамках проекта «Океан возможностей»

Новости


Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан» приглашает на мастер-класс «Игрушка из глины», который состоится 22 мая 2021 года в 11.00, 13.00 и 15.00 по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 42. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/QTv8b1tkevdUWoEW7.

Мастер класс проходит в рамках проекта «Интерактивная обучающая платформа «Океан возможностей» для семей с детьми с ментальными нарушениями», ставшего победителем в рамках областного конкурса социальных проектов СОНКО 2020 года. В проекте принимают участие 30 семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, из города Саратова и области. В рамках проекта специалисты из команды Фонда повышают свою профессиональную компетенцию в вопросах развития дистанционных форм и методов оказания помощи детям с особенностями развития и их родителям. Опираясь на полученные знания, специалисты организуют работу интерактивной обучающей платформы «Океан возможностей». За время реализации проекта на платформе будут размещены курс по кинезиотерапии «ПроДвижение», состоящий из 6 видеозанятий; творческие мастер-классы.

Телефон для справок: +7(937)268-44-55, Наталья Коваценко.