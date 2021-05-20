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В российской студвесне 2021 года победила Саратовская область

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В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония закрытия XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» – совместного проекта Российского союза молодежи и платформы «Россия – страна возможностей». Фестиваль объединил более 3500 участников из 75 регионов России. Лауреатами стали 347 финалистов в 10 творческих направлениях.

Национальный финал Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Нижнем Новгороде объединил финалистов из 381 образовательной организации страны. Саратовская область приняла участие в рекордном количестве номинаций – 40. Всего в программе было представлено 1246 конкурсных работ – это стало абсолютным рекордом за 29 лет существования фестиваля.

Участников фестиваля приветствовал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров: «Каждый год фестиваль путешествует по городам России, и уже в 17-й раз ПФО принимает финал. Такую активность мы считаем одним из показателей эффективности работы с молодежью, выстроенной в регионах округа. Умная, образованная, талантливая молодежь – это наше будущее».

Итоги выступлений Саратовской делегации.

Номинация «Научный слэм»: специальный приз за разработку «Соблазнитель – 3000», направление «Электроника и музыка» - Михаил Махортов (СГУ); 2 место - Артур Айрапетян (СГУ).

В номинации «Уличный танец» лауреатом III степени стала команда «Groove masta» (СГУ).

В номинации «Бально-спортивный танец», секвей, лауреатами III степени стали Андрей Леваков и Анастасия Назарова (СГТУ);

В номинации «Бально-спортивный танец», большие составы, лауреатом I степени стал ансамбль бального танца «Dance Class» (СГТУ);

В номинации «Юмористический ролик» лауреатами III степени стали Владислав Ксенафонтов и Егор Мурзаков (СГТУ);

В номинации «Социальный ролик» лауреатами II степени стали Анастасия Шабанова, Ринат Ягудин (СГТУ);

В номинации «Струнные инструменты», соло, лауреатом II степени стал Кирилл Чуприянов (СГК);

В номинации «Графический дизайн» лауреатом I степени стал Александр Саблин (СГТУ)

В номинации «Рекламный ролик» лауреатом II степени стали Анастасия Шабанова и Ринат Ягудин (СГТУ);

В номинации «Публикация», индивидуальная работа, лауреат II степени Ирина Кандаурова (СГМУ);

В номинации «Фоторепортаж» - специальный приз за визуальный язык – Диана Ликунова; 2 место - Лилия Пудовкина (СГЮА).

В номинации «SMM и продвижение в социальных сетях» лауреатом II степени стала Ольга Астахова (СГЮА);

В номинации «Джазовое пение», соло, лауреатом II степени стала Элина Амбарцумян (ПИУ РАНХиГС);

В номинации «Бит-бокс», соло лауреатом III степени стал Антон Гладышев (СГУ);

В номинации «Театр малых форм», подноминации «Драматический театр» лауреатом I степени стала постановка «Небесные геологи» по роману Александры Николаенко «Небесный почтальон Федя Булкин», студенческий театр «5 букв» (ПИУ РАНХиГС);

В номинации «Цирковое искусство», малые составы лауреатом I степени стала Елизавета Суркова и Никита Васильев (Маркс);

В номинации «Цирковое искусство», соло лауреатом I степени стала София Мкртчян (Маркс);

В номинации «Цирковое искусство», соло лауреат II степени - Никита Сулин (Маркс);

В номинации «Цирковое искусство» лауреат I степени - цирковая студия «Арт-Алле»;

В направлении «Журналистика», видеоработа гран-при завоевал Кирилл Герасимов (СГЮА);

В направлении «Музыка», инструментал гран-при у студента СГК Георгия Дородова.

В общекомандном зачете Саратовская делегация вновь стала лучшей и завоевала гран-при фестиваля «Российская студенческая весна».

Напомним, что Саратовская команда в 2020 году впервые стала обладателем гран-при всероссийского фестиваля.