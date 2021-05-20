Команда Саратовской области заняла первое место в групповой велогонке на "Туриаде-2021"

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Сборная Саратовской области заняла первое место в Первенстве Приволжского федерального округа по спортивному туризму в дисциплине «дистанция на средствах передвижения – вело – группа». В составе команды выступали Кирилл Бузанов, Максим Евстропов, Ксения Копчекчи и Яророслава Шаманова.Второе место у Кировской области, замыкает тройку лидеров сборная Марий Эл.Стали известны и результаты Первенства Приволжского федерального округа по спортивному туризму. На дистанции «пешеходная личная среди девушек» лучшей стала Надежда Семенова (Республика Марий Эл), второе место завоевала Маргарита Черникова (Саратовская область), бронза у Анастасии Александровой (Республика Чувашия).Среди юношей все призовые места у представителей Республики Марий Эл. Первым стал Михаил Тарасов, второе место занял Матвей Захаров, бронзовую медаль выиграл Алексей Янаева.В командном зачете первое место у Пермского края, второй стала Саратовская область, третье место у Республики Марий Эл.В конкурсе туристких презентаций регионов ПФО первое место у Удмуртской Республики, второе - у Республики Мордовия, третье место заняла Самарская область.О жизни Лагеря и всех победах в режиме онлайн можно будет узнать на сайте министерства, а также в официальном сообществе Вконтакте и на странице «Туриады» в Instagram.Напомним, в этом году на территории Хвалынского района с 18 по 21 мая проходит спортивно-туристский лагерь «Туриада». Проект реализуется при поддержке Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в ПФО. В этом году он проходит и в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».21 мая состоится торжественное закрытие спортивно-туристского лагеря с участием Полномочного Представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комаров.