Новое медиа для женщин Get up to the sky запускает Ellen Alexander

Проект станет подробным руководством, как стать лучшей версией себя. Каждой женщине хочется быть исключительной, уверенной в себе, иметь собственный неповторимый стиль. Важно быть ухоженной, здоровой и привлекательной, уметь подчеркивать свои достоинства.Портал Get up to the sky стартует летом 2021 года. На нем будет собрана наиболее актуальная информация о моде, красоте и здоровье, размещены ссылки на проверенные ресурсы, где можно приобрести товары высокого качества, конкретные источники экспертной информации, контакты специалистов.На Get up to the sky планируется регулярно публиковать дайджест услуг рынка мировой индустрии моды, красоты и здоровья, а также новых полезных продуктов. Также сама Ellen Alexander поделится собственными советами из области beauty- и fashion-индустрии. Пользователи портала смогут общаться между собой, делиться информацией и опытом, обсуждать волнующие их темы.