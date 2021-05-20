20 Мая 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
23:21 | 19 мая
Новое медиа для женщин Get up to the sky запускает Ellen Alexander
17:00 | 19 мая
СГАУ стал обладателем Гран-при фестиваля студенческого творчества
16:12 | 19 мая
Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе по робототехнике «RoboKidsStart»
14:30 | 19 мая
Двух нарушителей задержали в вольском лесу инспекторы
13:38 | 19 мая
С начала прошлого года жители региона придумали 54.334 «кодовых слова» для получения консультаций ПФР по телефонам «горячей линии»
12:45 | 19 мая
Завершилась организованная Саратовским областным киновидеоцентром региональная просветительская кинопрограмма «И помнит мир спасенный…»
11:39 | 19 мая
В Хвалынске открылся спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада-2021»
10:47 | 19 мая
Литературные музеи успешно провели "Ночь музеев"
09:55 | 19 мая
Дополнительные поезда между Саратовом и курортами юга России назначены на летний период
09:00 | 19 мая
Верховный суд в Японии признал ответственность компаний перед рабочими за использование голубого асбеста
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Новое медиа для женщин Get up to the sky запускает Ellen Alexander

Новости
Новое медиа для женщин Get up to the sky представляет модель Ellen Alexander.
Новое медиа для женщин Get up to the sky запускает Ellen Alexander

Проект станет подробным руководством, как стать лучшей версией себя. Каждой женщине хочется быть исключительной, уверенной в себе, иметь собственный неповторимый стиль. Важно быть ухоженной, здоровой и привлекательной, уметь подчеркивать свои достоинства.

Портал Get up to the sky стартует летом 2021 года. На нем будет собрана наиболее актуальная информация о моде, красоте и здоровье, размещены ссылки на проверенные ресурсы, где можно приобрести товары высокого качества, конкретные источники экспертной информации, контакты специалистов.

На Get up to the sky планируется регулярно публиковать дайджест услуг рынка мировой индустрии моды, красоты и здоровья, а также новых полезных продуктов. Также сама Ellen Alexander поделится собственными советами из области beauty- и fashion-индустрии. Пользователи портала смогут общаться между собой, делиться информацией и опытом, обсуждать волнующие их темы.

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